banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAKİSTAN'A YATIRIM ÇAĞRISI

18 Kasım 2016 Cuma 11:39
Bu haber 818 kez okundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ile ticaret ve yatırım alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesini isteyerek, "Yatırımların geliştirilmesi için mevcut iş birliğimizi kararlılıkla sürdürmeliyiz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAKİSTAN'A YATIRIM ÇAĞRISI
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Parlamentosunda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumunda yaptığı konuşmada, yakında yapılacak yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısında geleceğe yönelik adımların daha yoğun bir şekilde atılması gerektiğine işaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz en kısa zamanda ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmaktır. Siyasi, askeri, bu noktada ekonomik, kültürel, enerji alanındaki alt yapı, üst yapı bütün bu alanlardaki atacağımız adımlarla Türkiye ve Pakistan birlikte 'kazan kazan' esasına göre kalkınmalı, geleceğe yürümelidir." ifadelerini kullandı.

İki ülke parlamenterleri arasında tesis edilen yakın diyaloğun gelecek süreçte de devam ettirilmesi gerektiğini vurgu yapan Erdoğan, aynı şekilde ticaret ve yatırım alanındaki iş birliğinin de güçlendirilmesini istedi.

"Türkiye ve Pakistan arasındaki bu dayanışmanın güçlenerek devamı, inanıyorum ki İslam dünyasına örnek teşkil edecektir." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konsey bünyesinde imzalanan 51 anlaşma ve belgenin de en kısa zamanda hayata geçirilerek, ciddi bir mesafe katedileceğini bildirdi.

"Mevcut iş birliğimizi kararlılıkla sürdürmeliyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılanları yeterli görmediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İnsanımıza istihdam sağlayacak yeni projeleri ve yeni protokolleri hazırlayarak, yeni ortaklıkları el birliği ile hayata geçirmeliyiz. Türkiye ve Pakistan çok büyük potansiyele sahip iki ülke. Hiçbir engelin imkanlarımızı tam olarak kullanmaktan alıkoymasına izin vermemeliyiz. Yatırımların geliştirilmesi, alt yapı yatırımları, sağlık ve savunma sanayi gibi alanlarda iş birliğinin derinleştirilmesi için mevcut iş birliğimizi kararlılıkla sürdürmeliyiz."

Türkiye'nin savunma odaklı iş birliği projeleriyle de Pakistanlılara destek olduğunu anımsatan Erdoğan, 2010 yılında yaşanan sel felaketinde insani yardım kuruluşları ve Türk Kızılayı'nın süratle Pakistan'a giderek, milletler arası dayanışmanın gücünü gösterdiklerini anlattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Pakistan'daki koordinasyon merkeziyle kalkınma yardımları konusunda değerli projelere imza attığını bildiren Erdoğan, her alandaki ortak projelerin gelecekte de devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın Afganistan ile ilişkilerine de değinerek,"Pakistan ve Afganistan'ın iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde iş birliği geliştirmelerine önem veriyoruz. Bu iş birliği bölgenin huzur ve güvenliği için gerekli olduğu kadar bu coğrafyanın ekonomik potansiyeli ve önemli alt yapı projelerinin hayata geçirilmesi bakımından da gereklidir." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.