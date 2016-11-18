CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAKİSTAN'A YATIRIM ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz en kısa zamanda ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmaktır. Siyasi, askeri, bu noktada ekonomik, kültürel, enerji alanındaki alt yapı, üst yapı bütün bu alanlardaki atacağımız adımlarla Türkiye ve Pakistan birlikte 'kazan kazan' esasına göre kalkınmalı, geleceğe yürümelidir." ifadelerini kullandı.

İki ülke parlamenterleri arasında tesis edilen yakın diyaloğun gelecek süreçte de devam ettirilmesi gerektiğini vurgu yapan Erdoğan, aynı şekilde ticaret ve yatırım alanındaki iş birliğinin de güçlendirilmesini istedi.

"Türkiye ve Pakistan arasındaki bu dayanışmanın güçlenerek devamı, inanıyorum ki İslam dünyasına örnek teşkil edecektir." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konsey bünyesinde imzalanan 51 anlaşma ve belgenin de en kısa zamanda hayata geçirilerek, ciddi bir mesafe katedileceğini bildirdi.

"Mevcut iş birliğimizi kararlılıkla sürdürmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılanları yeterli görmediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İnsanımıza istihdam sağlayacak yeni projeleri ve yeni protokolleri hazırlayarak, yeni ortaklıkları el birliği ile hayata geçirmeliyiz. Türkiye ve Pakistan çok büyük potansiyele sahip iki ülke. Hiçbir engelin imkanlarımızı tam olarak kullanmaktan alıkoymasına izin vermemeliyiz. Yatırımların geliştirilmesi, alt yapı yatırımları, sağlık ve savunma sanayi gibi alanlarda iş birliğinin derinleştirilmesi için mevcut iş birliğimizi kararlılıkla sürdürmeliyiz."

Türkiye'nin savunma odaklı iş birliği projeleriyle de Pakistanlılara destek olduğunu anımsatan Erdoğan, 2010 yılında yaşanan sel felaketinde insani yardım kuruluşları ve Türk Kızılayı'nın süratle Pakistan'a giderek, milletler arası dayanışmanın gücünü gösterdiklerini anlattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Pakistan'daki koordinasyon merkeziyle kalkınma yardımları konusunda değerli projelere imza attığını bildiren Erdoğan, her alandaki ortak projelerin gelecekte de devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın Afganistan ile ilişkilerine de değinerek,"Pakistan ve Afganistan'ın iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde iş birliği geliştirmelerine önem veriyoruz. Bu iş birliği bölgenin huzur ve güvenliği için gerekli olduğu kadar bu coğrafyanın ekonomik potansiyeli ve önemli alt yapı projelerinin hayata geçirilmesi bakımından da gereklidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Parlamentosunda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumunda yaptığı konuşmada, yakında yapılacak yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısında geleceğe yönelik adımların daha yoğun bir şekilde atılması gerektiğine işaret etti.Anadolu Haber Ajansı