Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretleriyle gelen büyük kazanım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde 28 Afrika ülkesini ziyaret etti. Sudan-Çad-Tunus'dan oluşan Afrika turuna bugün başlayan Erdoğan, dünyadaki liderler arasında "Afrika'yı en çok ziyaret eden lider" olarak yerini alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunduğu ülkelerde çok sayıda devlet başkanı, siyasetçi ve iş adamlarıyla bir araya geldi, Türkiye ile ziyaret ettiği ülkeler arasındaki diplomatik çalışmalara büyük katkı sağladı. Erdoğan, ziyaretlerinde Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında çok sayıda ikili anlaşmanın imzalanmasına da öncülük etti.

İlk Afrika ziyaretini 2004'te başbakanlığı döneminde Mısır'a yapan Erdoğan, bugün de Sudan, Çad ve Tunus'u kapsayan yeni bir Afrika turu gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkacağı bu seyahatle başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı döneminde ziyaret ettiği Afrika ülkesi sayısı 28'e ulaşacak.

ERDOĞAN EN FAZLA MISIR'A GİTTİ

Afrika'nın siyasi başkenti olarak anılan Etiyopya'ya 2005'te giden Erdoğan, aynı yıl Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Fas'a birer ziyaret gerçekleştirdi. Bir sonraki yıl Sudan, Mısır ve Cezayir'e de ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'ya ise tekrar 2007'de gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kıtada en fazla gittiği ülke Mısır olurken, bunu Cezayir, Tunus ve Etiyopya izledi.

Mısır, Libya, Somali, Tunus ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 2009, 2010 ve 2011 yıllarında bir veya birden fazla ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, 2012 ve 2013 yıllarında Mısır, Gabon, Nijer, Senegal, Fas, Cezayir ve Tunus'a yaptığı ziyaretlerle 2 yıl içerisinde 7 ülkeye gitmiş oldu.

ERDOĞAN BU YIL 6 AFRİKA ÜLKESİNE GİTMİŞ OLACAK

Cumhurbaşkanlığı döneminde de ziyaretlerine devam eden Erdoğan, 2014'de Ekvator Ginesi ve Cezayir'e gitti. Doğu Afrika ziyareti kapsamında 2015'te Somali, Cibuti ve Etiyopya'da bulunan Erdoğan, 2016'da Afrika ülkelerinden Senegal, Fildişi Sahili, Somali, Kenya, Uganda, Gine, Nijerya ve Gana'ya giderek en yoğun ziyaretini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'a gerçekleştirdiği ziyaretlerin yanı sıra Sudan-Çad-Tunus'tan oluşan gezisiyle 6 Afrika ülkesine gitmiş olacak. Bu ziyaretlerle Erdoğan, cumhurbaşkanlığı döneminde ziyaret ettiği Afrika ülkesi sayısı 18'e ulaşacak.

KAZAN-KAZAN STRATEJİSİYLE YÜZDE 200'LÜK ARTIŞ

Gelişmekte olan ülkelerin önemli ticaret ortaklarından olmaya başlayan ve dünya ticaretinde önemi giderek artan Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler, diplomatik bağların sıklık kazandığı 2012-2016 yılları arasında önemli gelişim gösterdi. Bu dönemde kıta ülkelerine yönelik toplam ihracat 65 milyar doların üzerine çıkarken, dış ticaret hacmi de 93,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Afrika ile Türkiye'nin yıllık ticaret hacmi 2004 yılında 5,6 milyar dolar iken, bu rakam geçen yıl yaklaşık yüzde 200'lük artışla 16,7 milyar dolara yükseldi. Afrika Açılım Politikası'nın 15 yıldır başarıyla sürdüğü ve 2017 itibarıyla her geçen gün derinleşen bir ortaklık ilişkisine girdiği ifade ediliyor.

THY'DEN 51 NOKTAYA SEFER

Türkiye'nin Kara Kıta'daki toplam yatırımlarının değerinin 6 milyar dolardan fazla olduğu belirtiliyor.Afrika ülkeleriyle ulaşım imkanlarını geliştirmek, iş adamlarının karşılıklı olarak birbirleriyle temaslarını kolaylaştırmak, Türkiye'nin Afrika halklarının dünyaya ulaşımında bir kavşak noktası olmasını sağlamak ve halklar arasındaki bağlantıların güçlendirilmesini teminen Türk Hava Yollarının Afrika'ya uçuşlarının sayısının artırılması teşvik ediliyor. Bu kapsamda THY, Afrika'da 32 ülkede 51 noktaya seferler düzenliyor. Türkiye'nin bu kıtaya olan kalkınma yardımı da 2016 yılı itibarıyla 2,3 milyar doların üzerinde gerçekleşti.