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Corendon AIRLINES, Rus pazarında büyüyor!

Avrupa’dan Türkiye’ye en fazla yolcu taşıyan havayollarından biri olan Corendon Airlines, 23 Nisan 2018’den itibaren Rusya’nın Rostov-na-Donu, Krasnodar ve Mineralnye Vody şehirlerinin her birine haftada 3 gün sefer düzenlemeye başlayacak.

Corendon AIRLINES, Rus pazarında büyüyor!

Avrupa’dan Türkiye’ye en fazla yolcu taşıyan havayollarından biri olan Corendon Airlines, 23 Nisan 2018’den itibaren Rusya’nın Rostov-na-Donu, Krasnodar ve Mineralnye Vody şehirlerinin her birine haftada 3 gün sefer düzenlemeye başlayacak.

03 Nisan 2018 Salı 13:01
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Corendon AIRLINES, Rus pazarında büyüyor!

İki yıl önce Ekaterinburg seferleri düzenleyerek ilk kez Rusya’ya uçmaya başlayan Corendon Airlines, 23 Nisan 2018’den itibaren uçuş ağına 3 yeni şehir daha ekleyerek Rusya’daki operasyonunu büyütecek. Rusya’nın Rostov-na-Donu, Krasnodar ve Mineralnye Vody şehirlerinden Antalya’ya haftada 3 sefer uçmaya başlayacak olan Corendon Airlines, bu uçuşları web sitesinden de satışa sunacak

Ek seferlerle ilgili konuşan Corendon Airlines Ticaret Müdürü Mine Aslan;
“Türkiye, Rus pazarı için deniz, kum, güneş tatilinden fazlasını ifade eden bir destinasyon. İki kültürün turizmle başlayan etkileşimi yıllar içerisinde çok gelişti ve önümüzdeki dönemde de turizm ve havacılık sektörü açısından Rus pazarının büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz. Bu büyüme potansiyeline seyirci kalmayarak biz de Corendon Airlines olarak bu pazardaki payımızı ve uçuş noktalarımızı artırmak istiyoruz. Son iki sezondur uçtuğumuz Ekaterinburg ile birlikte bu sezon Rusya’nın 4 havalimanına uçuyor olacağız. Hedefimiz her yıl, yeni havalimanları ile uçuş noktalarımızı genişletmek ve sefer sayılarımızı artırarak Rusya pazarında emin adımlarla büyümeye devam etmek.” şeklinde konuştu.

Corendon Airlines’ın Rusya destinasyonlarının uçuş bilgileri ise şöyle:

Rostov-na-Donu Havalimanı (ROV) – Antalya (AYT)

23 Nisan- 28 Eylül
Haftada 3 sefer: Pazartesi- Çarşamba- Cuma
Mineralnye Vody Havalimanı (MRV) – Antalya (AYT)

24 Nisan- 7 Ekim
Haftada 3 sefer: Salı- Perşembe- Pazar
Krasnodar Uluslararası Havalimanı (KRR) – Antalya (AYT)

24 Nisan- 7 Ekim
Haftada 3 sefer: Salı- Perşembe- Pazar
Ekaterinburg Uluslararası Havalimanı (SVX) – Antalya (AYT)

24 Nisan 2018 - 26 Mayıs 2018 arasında; haftada 2 gün: Çarşamba ve Cumartesi
27 Mayıs 2018 - 30 Eylül 2018 arasında; haftada 7 gün: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar
1 Ekim 2018 - 31 Ekim 2018 arasında; haftada 5 gün Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar

Son Güncelleme: 03.04.2018 13:19
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