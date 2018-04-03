Corendon AIRLINES, Rus pazarında büyüyor!

İki yıl önce Ekaterinburg seferleri düzenleyerek ilk kez Rusya’ya uçmaya başlayan Corendon Airlines, 23 Nisan 2018’den itibaren uçuş ağına 3 yeni şehir daha ekleyerek Rusya’daki operasyonunu büyütecek. Rusya’nın Rostov-na-Donu, Krasnodar ve Mineralnye Vody şehirlerinden Antalya’ya haftada 3 sefer uçmaya başlayacak olan Corendon Airlines, bu uçuşları web sitesinden de satışa sunacak

Ek seferlerle ilgili konuşan Corendon Airlines Ticaret Müdürü Mine Aslan;

“Türkiye, Rus pazarı için deniz, kum, güneş tatilinden fazlasını ifade eden bir destinasyon. İki kültürün turizmle başlayan etkileşimi yıllar içerisinde çok gelişti ve önümüzdeki dönemde de turizm ve havacılık sektörü açısından Rus pazarının büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz. Bu büyüme potansiyeline seyirci kalmayarak biz de Corendon Airlines olarak bu pazardaki payımızı ve uçuş noktalarımızı artırmak istiyoruz. Son iki sezondur uçtuğumuz Ekaterinburg ile birlikte bu sezon Rusya’nın 4 havalimanına uçuyor olacağız. Hedefimiz her yıl, yeni havalimanları ile uçuş noktalarımızı genişletmek ve sefer sayılarımızı artırarak Rusya pazarında emin adımlarla büyümeye devam etmek.” şeklinde konuştu.

Corendon Airlines’ın Rusya destinasyonlarının uçuş bilgileri ise şöyle:

Rostov-na-Donu Havalimanı (ROV) – Antalya (AYT)

23 Nisan- 28 Eylül

Haftada 3 sefer: Pazartesi- Çarşamba- Cuma

Mineralnye Vody Havalimanı (MRV) – Antalya (AYT)

24 Nisan- 7 Ekim

Haftada 3 sefer: Salı- Perşembe- Pazar

Krasnodar Uluslararası Havalimanı (KRR) – Antalya (AYT)

24 Nisan- 7 Ekim

Haftada 3 sefer: Salı- Perşembe- Pazar

Ekaterinburg Uluslararası Havalimanı (SVX) – Antalya (AYT)

24 Nisan 2018 - 26 Mayıs 2018 arasında; haftada 2 gün: Çarşamba ve Cumartesi

27 Mayıs 2018 - 30 Eylül 2018 arasında; haftada 7 gün: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar

1 Ekim 2018 - 31 Ekim 2018 arasında; haftada 5 gün Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar