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Corendon Airlines 2019’da kapasite arttırıyor!

Filosunu ve destinasyonlarını genişleterek başladığı 2018 yaz sezonunu başarıyla tamamlayan Corendon Airlines, 2019’da ilave yatırımlar ile kapasitesini arttırmaya hazırlanıyor. İkisi fabrika çıkışlı Boeing 737 MAX 8 olmak üzere bünyelerine yedi yeni uçak katacaklarını söyleyen Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, “Başta Türk turizmi olmak üzere sektöre olan inancımız ve son iki yıldır ağırlık verdiğimiz Avrupa çıkışlı uçuşlarımızın başarısı neticesinde kapasitemizi artırmaya karar verdik. 2019 yılı hedefimizi yüzde 30 büyüme ve 4 milyon yolcu olarak belirledik” dedi.

Corendon Airlines 2019’da kapasite arttırıyor!

Filosunu ve destinasyonlarını genişleterek başladığı 2018 yaz sezonunu başarıyla tamamlayan Corendon Airlines, 2019’da ilave yatırımlar ile kapasitesini arttırmaya hazırlanıyor. İkisi fabrika çıkışlı Boeing 737 MAX 8 olmak üzere bünyelerine yedi yeni uçak katacaklarını söyleyen Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, “Başta Türk turizmi olmak üzere sektöre olan inancımız ve son iki yıldır ağırlık verdiğimiz Avrupa çıkışlı uçuşlarımızın başarısı neticesinde kapasitemizi artırmaya karar verdik. 2019 yılı hedefimizi yüzde 30 büyüme ve 4 milyon yolcu olarak belirledik” dedi.

25 Eylül 2018 Salı 11:58
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Corendon Airlines 2019’da kapasite arttırıyor!

Corendon Airlines başarılı geçen 2018 yaz sezonunun ardından 2019’da kapasite artışına gideceğini açıkladı. 2005 yılında kendi tur operatörlerinin Hollanda ve Belçikalı yolcularını Türkiye’ye getirmek için kurdukları şirketlerinin, bugün 45 ülkeden dünyanın birçok tatil destinasyonuna turistik uçuşlar düzenlediğini belirten Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, “Türkiye turizmiyle ilgili büyük beklentilerimiz ve son iki yıldır ağırlık verdiğimiz Avrupa çıkışlı uçuşlarımıza gösterilen ilginin neticesinde yatırımlarımızı artırmaya karar verdik. Şu anda bünyemizde 11’i Türkiye, 2’si Malta, 3’ü de Hollanda bayraklı olmak üzere 16 uçağımız bulunuyor. Filomuza, 2019 senesinde ikisi fabrika çıkışlı Boeing 737 MAX 8 olmak üzere 7 yeni uçak katılacak. Bu uçakların 4’ü Türkiye, 3’ü de Corendon Airlines Europe yapımızda operasyonunu sürdürecek. Filomuza katılacak yedi uçağa ilave olarak, kısa süreli yapılacak olan kiralamalar ile toplamda 29-30 uçak ile faaliyet göstereceğimiz 2019 yaz sezonunda büyük başarı elde edeceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Avrupa’da Köln ve Maastricht baselerinde kapasite artırıyor

Biri Türkiye, 2’si Avrupa bayraklı olmak üzere 3 havayolu şirketiyle hizmet veren Corendon Airlines Group, filosundaki uçakların yanı sıra Avrupa’daki base sayısını da artıracak. 2019’da Antalya’ya ek olarak, yurtiçinde İzmir ve İstanbul Sabiha Gökçen meydanlarına ve yurtdışında Köln, Girit (Heraklion ve Chania), Hurghada, Maastricht, Amsterdam, Brüksel, Tel Aviv ve Banjul’da uçak base edeceklerini söyleyen Yıldıray Karaer, tüm bu yatırımların sonucunda 2019 yılı büyüme hedeflerini yüzde 30 olarak belirlediklerini açıkladı.

Boeing 737 MAX 8’lerin sayısı 2020’de dörde çıkacak!

Türkiye’nin ilk Boeing 737 MAX 8’ini 2018 senesinin Mayıs ayında filosuna katan Corendon Airlines, aynı modelden üç uçak için daha anlaşmalarını imzaladı. Boeing’in Seattle’daki fabrikasında üretilecek uçaklardan iki tanesi 2019, bir tanesi ise 2020’de teslim alınacak. Sky Interior kabin dizaynına sahip Boeing 737 MAX 8, LED ışıklandırmaları ve ferah kabin tasarımıyla yolculara benzersiz bir uçuş deneyimi yaşatıyor. Gücünü CFM International’ın Boeing 737 MAX’e özel olarak ürettiği LEAP-1B motorlardan alan uçak, %15-20 daha fazla yakıt tasarrufu sağlayarak karbon emisyonunu da azaltıyor. 3.550 mil (6.570 km) menzil özelliği sayesinde MAX 8, Boeing 737 Next Generation serisine oranla daha uzun mesafelere ulaşabiliyor. MAX serisi, yeni aerodinamik tasarımıyla da dikkat çekerken rakiplerine oranla hem daha çevreci hem de günümüz tek koridorlu uçak modellerine göre %40 daha sessiz olma özelliği taşıyor.

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