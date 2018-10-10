Continental Türkiye’deki 10. yılını kutluyor

Türkiye pazarının büyümesine ve verimli iş ortaklığının gelişmesine duydukları güveni dile getiren Continental EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Binek ve Hafif Ticari Araç Lastikleri Başkanı Philipp von Hirschheydt, yaptığı konuşmada Türkiye’nin son 15 yılda elde ettiği başarıların etkileyici olduğunu söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti, “Türk lastik endüstrisi önemli bir potansiyel ve büyüme dinamiği sergiliyor. Türkiye, Avrupa’da kamyon kategorisinde en büyük pazar olmasının yanı sıra Avrupa'nın en büyük ağır ticari araç parklarından birine de ev sahipliği yapıyor. Bu kategori 2009 ve 2017 yılları arasında %10 büyüme göstermişti. Türkiye’ye katkıda bulunmanın yanı sıra Türk müşterilerimize güvenilir ve yenilikçi ürünler ile yüksek teknoloji sunmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.”

Türkiye’nin önde gelen Orijinal Ekipman (OE) ortağı olarak ülke çapındaki tüm Orijinal Ekipman (OE) üreticilerine, güvenli, temiz ve akıllı mobilite teknolojisini sunan Continental, bayi ağının kapsamını genişleterek işlerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Bu hedef aynı zamanda, Continental Lastik Bölümü’nün dünyanın en iyi üç lastik markasından biri olma hedefini de barındıran “Vision 2025” içinde yer alıyor.

Gelecek nesil Dijital Lastik İzleme Teknolojisi 2019 yılında Türkiye’ye gelecek

Continental EMEA Kamyon Lastikleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Patrick Leuschner, toplantıda Continental’in Ticari Araç Lastikleri stratejisi hakkında bilgi verdi. Continental’in “her bölge ve kullanım alanı için doğru lastik” sloganından yola çıktığını belirten Leuschner, zorlu yol koşullarında dayanıklılık sağlamak ve aşırı yükle başa çıkmak için şirketin, Türkiye’ye özel olarak “Extra Duty (ED)” Kamyon ve Treyler lastikleri geliştirdiğini söyledi. Kamyon ve otobüs lastikleriyle endüstriyel lastikler konusundaki uzmanlığını bir araya getiren Continental, pazarın ihtiyaçlarına göre yaptığı inovasyonlarına sürekli olarak yön vererek, müşterileri için değer üretebiliyor.

Leuschner, şirketin 2019 yılında Türkiye’ye gelecek olan en son inovasyonunu da açıkladı: Bir web portalına ve sürücü uygulamasına sahip Dijital Lastik İzleme Teknolojisi “ContiConnect™ Live”. Leuschner, “Filo müşterilerimize kendi cihazlarını kullanma çözümünü sunuyoruz.” dedi. “Filo yöneticileri bu sayede, araçların nerede olduğundan bağımsız olarak, filolarındaki tüm araçların lastik performansını gerçek zamanlı takip edebilecek. Bu yenilik, ‘vakit nakittir’ sözünün geçerli olduğu nakliye sektöründe şeffaflık ve hızlı karar almayı sağlayacaktır. Kullanıcılar, böylece dijitalleşmeden daha fazla fayda elde ederek lastik yönetiminde en yüksek verime ulaşabilecekler.”

Türkiye’nin global otomotiv ve lastik pazarındaki büyüme ivmesine dikkat çeken Continental Türkiye Genel Müdürü Ali Okan Tamer, “Türkiye'de elde edilen başarıdan çok memnunuz ve gurur duyuyoruz. Müşterilerimiz, Continental’in yol ve sürüş güvenliği ile yapay zekâ gibi en son teknolojilerle geliştirilen ekipman ve çözümlerin ortaya çıkmasının yolunu açan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden fayda sağlıyor. Sektörün değişen talep ve ihtiyaçlarını izlemek, Türkiye’nin her kesiminin beklentilerini karşılamanın anahtarıdır.” dedi.