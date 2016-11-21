Coca-Cola İçecek'e Pakistan Kızılayı'ndan "Şükran Plaketi"

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola İçecek'ten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan'da 25 fabrika ve 10 bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren şirket, Pakistan Kızılayı tarafından "Şükran Plaketi"ne layık görüldü.

Plaket, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından Coca-Cola İçecek Kurumsal İlişkiler Direktörü ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Yerlikaya'ya takdim edildi.

Plaket teslimi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Pakistan Sağlık Bakanlığına bağışlanan yeni doğan kuvözleri ve akülü araç dağıtım töreninde gerçekleştirildi.

Pakistan'da 2008 yılında faaliyete başlayan ve ülkenin en büyük yabancı yatırımcısı haline gelen Coca-Cola İçecek, 500 bin kişiye sürekli temiz içme suyu sağlıyor. Şirket ayrıca, 2010'da yaşanan deprem felaketinde 1 milyon doları aşkın nakit desteğin yanı sıra erzak ve insani yardımda bulunmuştu.

Şirketin Pakistan'daki iştiraki Coca-Cola Beverages Pakistan Ltd. ve World Wildlife Fund (WWF) tarafından, farklı bölgelerde 9 su filtreleme tesisi kurularak ihtiyaç sahiplerine toplamda 3,5 milyon litre temiz içme suyu sağlandı. Bu yılın sonuna kadar 6 tesisin daha devreye alınması planlanıyor.

Anadolu Haber Ajansı