banner181
banner210
Ana SayfaGÜNCEL

Citroën C3 Aircross, 2018 Autobest’te finale kaldı

11 Ekim 2017 Çarşamba 15:13
Bu haber 1049 kez okundu

Citroën’in yeni kompakt SUV’si C3 Aircross, prestijli 2018 Autobest ödüllerinin finaline seçilen 6 otomobilden biri oldu. Aralarında yeni Citroën C3 Aircross’un da olduğu 6 finalist, İtalya’daki Vairano pistindeki son değerlendirmenin ardından oylanacak ve sonuçlar 15 Aralık 2017’de açıklanacak.

Citroën C3 Aircross, 2018 Autobest'te finale kaldı
Citroën Advanced Comfort felsefesi doğrultusunda geliştirilen ve kompakt SUV pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Citroën C3 Aircross, 2018 Autobest ödüllerinde ilk 6 otomobil arasına seçilerek final mücadesinde yer alacak.

2001 yılından bu yana her yıl Autobest, en çok puanı toplayan ve satın alınacak en avantajlı araç olarak kabul edilen modele “En İyi Otomobil” ödülünü veriyor. Avrupa’nın 31 ülkesinden 31 otomotiv gazetecisinin oy verdiği otomobiller paranın karşılığında alınan kalite, tasarım, konfor ve teknolojinin yanı sıra servis ve yedek parçaların bulunurluğu gibi 13 farklı kritere göre değerlendiriliyor.

Citroën, SUV kullanıcılarından ilham alarak yepyeni bir model olan C3 Aircross’u geliştirdi. Bir SUV’den beklenen; farklı ve canlı tasarım, hem nitelik hem de nicelik anlamında eksiksiz güvenlik, karakterli, konforlu ve kullanışlı araç özelliklerinin tamamı Citroën C3 Aircross’un iddiaları arasında yer alıyor. Citroën marka geleneği olan kullanıcı dostu konfor ve araç içi yaşantısındaki pratik detaylar SUV pazarındaki yoğun rekabette Yeni C3 Aircross’un konumunu güçlendirecek.

Yeni Citroën C3 Aircross, güçlü, özgün ve canlı duruşu ile dikkat çeken, 4.15 m uzunluğunda geniş hacimli ve çok yönlü kullanımı olan kompakt bir SUV. Yerden yüksek tasarım, segmentinin en yüksek sürüş pozisyonu, büyük jantlar, ön ve arka tamponlardaki koruyucu panelleriyle gerçek bir SUV tasarımına sahip. Yeni Citroën C3 Aircross’un, tavan çıtalarında ve C sütunundaki camlarında kullanılan özel renklendirmeler güçlü bir grafik tasarım sunuyor. Dört farklı tavan renk seçeneğine sahip olan C3 Aircross’ta toplam renk kombinasyonları 90’ı, kabin opsiyonları da 5’i buluyor. Yatay çizgilerle genişlik algısına katkıda bulunulan kabinde ferahlık ve güven hisleri büyük bir uyum içerisinde.

Segmentinde tek olan açılır panoramik cam tavan, yolculara aydınlık bir ortamda seyahat etme ve gökyüzünü izleyebilme imkanı sağlıyor. Yeni C3 Aircross, sürücü yorgunluk uyarı ikazı, yokuş kalkış desteği ve Citroën Navigasyon gibi sürücü destek sistemleri ile donatıldı.

Yeni C3 Aircross’un ileri teknolojisi ve macera sever doğası, tasarruflu ve verimli son nesil motor seçenekleri ile çevreci özelliklerine de vurgu yapıyor. Günlük yaşamdaki yolculuklar veya haftasonu kaçamakları için ideal bir yaşam ortağı olan Yeni C3 Aircross, benzinli PureTech ya da dizel BlueHDi motor seçeneklerine sahip olacak. 2015 ve 2016 yıllarında Uluslararası Yılın Motoru ödüllerini kazanmış olan turbo benzinli PureTech güç ünitesi, 110 BG güce sahip. PureTech benzinli motorda EAT6 tam otomatik şanzıman sunuluyor. BlueHDi 100 BG dizel motor ise 5 ileri manuel şanzımanlı olarak sunulacak. Her iki motor da Euro 6 normlarını karşılıyor. 
Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.