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Çin otomotiv Grubu Wanxiang Temiz Enerjiye Yöneliyor

Çin otomotiv Grubu Wanxiang Temiz Enerjiye Yöneliyor

30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:46
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Çin otomotiv Grubu Wanxiang Temiz Enerjiye Yöneliyor

Zhejiang'da yerleşik bir otomotiv parçası üretim grubu olan Wanxiang temiz enerjiye geçiş yolunda ilerliyor. 
 
1969 yılında Doğu Çin'in Zhejiang eyaletinde kurulmuş olan Wanxiasng Grubu, kendini sıradan bir taşralı üretici statüsünden, Çin otomobil endüstrisinin önemli bir parça üreticisi konumuna başarıyla getirdi.
 
Şirket şimdi de yeni temiz enerji otomobillerin üretimine doğru yol almakta. Wanxiang grubunun araştırma enstitüsü müdürü Chen Yun, en son lüks araba Karma Serisi'nin güç aktarım aksamının gaz, elektrik ve güneş enerjisiyle harekete geçebileceğini söylüyor. 
 
Chen, "Lüks hibrid otomobiller, Los Angeles'teki bağlı kuruluşumuzda Amerika standartlarına göre üretilen yeni enerji kullanan ilk araç tipidir. Bu tip testlere tabi tutulmuş olup kitlesel biçimde üretilmiş ve Birleşik Devletler'de satılmıştır" dedi.  
 
Wanxiang Grubu, Çin'in son 40 yıldır uygulanan reform ve açılım politikaları sayesinde kendini küçük çaplı bir tarım aletleri onarım fabrikasından modern bir çok uluslu ve geliri yüz milyar yuanı (takriben 15 milyar dolar) ve kârı da on milyon yuan’ı aşkın bir girişim durumuna getirmiştir.  
 
Hibrid taşıt Karma serisi, Mayıs 2017'de, tüketicilerin alımına sunulmuştur. Wanxiang Grubu CEO'su Lu Weiding, şirketin elektrikli araç piyasasına girme kararını daha on yıl önce verdiğini açıklıyor: "Wanxiang kendini daima mükemmel düzeyde otomotiv aksamı üretimine adamıştı. Biz, iyi otomotiv aksamı üretiminin Çin otomobil endüstrisi için temel bir gereksinim olduğuna ve otomotiv parçaları geliştirmenin yeni araç geliştirmekten daha önde geldiğine inandık" diyor. 
 
Chen Yun şirketin yeni enerji ile işleyecek araç aksamı, akü, otobüs ve otomobil için 200 milyar yuanlık (takriben 30 milyar dolar) bir yeni araştırma ve üretim merkezi oluşturacağını duyuruyor. Bu yenileştirici enerjiye yönelik merkezi de "Innovative Energy Fusion City" olarak adlandırıyor ve "Geleneksel büyüme modelleri, bizim beşinci on yılımızda gelirimizi ona katlama hedefimizin gerçekleştirilmesine elverecek nitelikte değildir. Bu nedenle, enerji problemine ancak Innovative Energy Fusion City kesin çözüm sağlayacak platformu oluşturur; sağlam gelişme ancak büyük endüstriler tarafından sürdürülebilir" diye ekliyor. 
 
Wanxiang America, ABD'nin en büyük Çin yatırımı olarak 21 fabrikanın sahibi olup; çok sayıda ABD otomobil üreticisine araba parçaları tedarik etmektedir.  

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