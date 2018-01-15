CHEP, tutarlı fiyatlandırma politikası ile sorunsuz tedarik zinciri süreci sağlıyor

Son dönemde yaşanan kereste fiyatlarındaki artış ve ahşap palet üretiminin azalması ürün bulunabilirliğini de azaltırken, piyasadaki palet fiyatlarının artmasına ve kalitenin düşmesine sebep oldu. Bu nedenle sertifikalı kalite, zamanında teslimat ve tedarik zinciri ekipmanı tedarikinde istikrarlı fiyatlandırma politikası gibi önemli faktörler hem tedarikçiler hem de üreticiler için büyük bir ihtiyaç haline geldi.

Hızlı tüketim ürünleri, gıda, içecek ve perakende sektörleri için iş süreçlerini baştan sona optimize eden tedarik zincirleri çözümleri sunan CHEP, beyaz palet takas sisteminin neden olduğu problemleri ve ekstra maliyetleri ortadan kaldırıyor. Piyasa ihtiyaçlarını karşılayabilecek ekipman stokuna sahip olan CHEP, Türkiye’nin her yerine yayılmış 16 servis merkezinde düzenli bakım ve onarımdan geçirdiği paletleriyle müşterilerin ihtiyaç duyduğu kalite standartlarını sağlayarak üreticileri palet bulunabilirliği ve şüpheli kalite konusunda rahatlatıyor.

Tutarlı fiyatlandırma ile daha iyi bütçe kontrolü

CHEP, ekipman yönetimindeki uzmanlığı ve bu alanda kullandığı özel yazılımları sayesinde tedarik zincirini analiz ederek ürün akışının en iyi şekilde nasıl gerçekleşeceğini ve stok elverişliliğinin nasıl geliştirileceğini net bir şekilde gösteriyor. CHEP’te paletlerin maliyeti yıllık olarak hesaplanıyor; paletler satın alınmayıp kiralandığı için, kullanılmayan hiçbir palet bütçe planlanmasına dahil edilmiyor. Üreticiler palet depolama, inceleme, onarım ve değişim süreçleri ile ilgili ekstra giderlerden de kurtulmuş oluyor.

CHEP paletleri ile ürünler güvenli, sorunsuz ve verimli bir şekilde taşınıyor

CHEP, palet kalitesine verdiği önem doğrultusunda paletlerini yeniden kullanıma sunmadan önce düzenli olarak inceleyip onarıyor. Servis merkezlerinde uyguladığı test programıyla darbe, basınç, titreşim ve çevre simülasyonlarından geçirerek palette ve üründe hasar riskini minimum seviyeye indiren CHEP, dökülme ve kirlenmenin oluşmasını engelliyor, ürünlerin yeniden paketlenme süreçlerini ortadan kaldırıyor.



Ayrıca CHEP paletleri gıda hijyeni ve benzeri alanlardaki spesifik gereksinimleri karşılamak için özel bir işlemden geçiriliyor ve uygun hale getiriliyor. Böylece ürünler, tedarik zinciri sürecinde güvenli, sorunsuz ve verimli bir şekilde taşınıyor. Beyaz paletlerde yüzde 4,1’lik ürün hasarı CHEP paletlerinde yüzde 0,16’ya kadar düşüyor. Müşteriler, yeniden teslimat yapmak zorunda kalmadan daha az ürün değişimi ile emisyonlarını azaltma fırsatına sahip oluyor.

Kesintisiz ve kaliteli hizmet anlayışı ile hem tedarikçilere hem de üreticilere akıllı çözümler sunduklarını belirten CHEP Türkiye Genel Müdürü Şafak Aktekin; “CHEP olarak yalnızca üretim hatlarında değil, hammadde taşınmasından ürünlerin mağazaya teslimine kadar tedarik zincirinin her aşamasında Türkiye’nin her yerine ulaştırdığımız dayanıklı, kaliteli ve standart ekipmanlarımızla verimliliği artırıyoruz. Kalite standartlarındaki sürekliliğimiz sayesinde ürün hasarını ve otomatik sistemlerdeki aksaklıkları azaltıyoruz. Paylaşıma ve yeniden kullanıma doyalı iş modelimiz ile üreticilerin karşılaştığı temel sorunlara en etkili çözümler sunuyoruz.” dedi.

