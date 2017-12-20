CFO’LAR İÇİN EN BÜYÜK ENDİŞE KAYNAĞI

Dünyanın lider denetim ve danışmanlık şirketlerinden EY, Chartis araştırma şirketi işbirliğiyle gerçekleştirdiği ‘Finans 4.0: Yüksek Risk Ortamında Kurumsal Raporlamanın Dönüşümü’ adlı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Yıllık geliri 500 milyon doların üzerindeki büyük ölçekli şirketlerde kurumsal raporlama süreçlerini mercek altına alan araştırma, 25 ülkeden binin üzerinde CFO’nun görüşleri alınarak oluşturuldu.

Araştırma sonuçlarına göre; günümüzün kurumsal raporlama ortamında CFO’lar en çok veri güvenliği ve gizliğinin sağlanmasında zorlanıyor. Araştırmaya katılan CFO’ların yarısından fazlası (%56) kurumsal raporlama sürecinde karşı karşıya kaldıkları en büyük güçlüğün veri güvenliği ve gizliliği olduğunu ifade ediyor. Araştırmanın ülke bazında öne çıkan sonuçlarına bakıldığında; Hindistan’daki CFO’ların %68’i, Çin’deki CFO’ların %65’i ve ABD’deki CFO’ların ise %63’ünün veri güvenliği ve gizliliği konusunda endişe taşıdığı görülüyor. Bununla birlikte CFO’ların %64’ü veri sahipliği ve yönetimi ile ilgili olarak süregelen belirsizliğin raporlama verimliliği üzerinde kayda değer bir etkisi olduğunu belirtiyor.

Veri akışının yönetimi ve teknolojik dönüşümde düzenlemelerin etkisi büyük

Araştırmaya katılan CFO’ların %84’ü farklı ülkelerdeki gizlilik yasalarına bağlı olarak veri akışını aktif olarak yönetmenin güç olduğunu dile getiriyor. CFO’ların yine büyük bir çoğunluğu (%84) verilerin korunması, gizliliği ve düzenlemelere uygunluk konularında veri merkezleri ve bulut bilişiminde farklı güvenlik standartlarını değerlendirmenin ciddi bir sorun teşkil ettiğini ifade ediyor. CFO’ların yaklaşık yarısı (%49) ise bulut bilişimde güvenlik endişeleri ve düzenlemelere uygunluğa ilişkin risklerin teknolojik dönüşüm ve yeni inovatif teknolojilerin uygulamaya geçilmesi önünde engel oluşturduğunu söylüyor.

Veri güvenliği ve gizliliği konusu finans dünyasında belirsizlik yaratıyor

EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Damla Harman araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Şirketlerin finans liderleri, veri güvenliği ve gizliliğinde karşılaşılan güçlükler konusunda nasıl bir yaklaşım izleneceği ile ilgili belirsizlik yaşıyor. CFO’lar finansal bilgiyi işlemede net yönetim süreçlerine ihtiyaç duyuyor. Ancak aynı zamanda verinin mevcut yerel kanunlarla uyumlu ve güvende olduğundan da emin olmaları gerekiyor. Özellikle veri güvenliği konusu büyük ölçekli ve karmaşık yapıya sahip organizasyonlarda ciddi bir sorun haline gelebiliyor. Bu anlamda; gelişmiş veri analizi uygulamalarının ve entegre teknolojilerin kullanılmasının yanı sıra yapay zeka, bulut bilişim ve robotik süreç otomasyonu gibi yeni teknolojilerin benimsenmesi, finansal veri yönetimi kaynaklı itibar ve mali yapıyı zedeleyici maliyetlerden kaçınılmasına yardımcı olacaktır.”

CFO’lar yönetimde geleneksel yaklaşımı gözden geçiriyor

Araştırma sonuçlarına göre; CFO’lar teknolojik ve sosyal gelişmeler doğrultusunda geleneksel kurumsal yönetim yaklaşımlarını yeniden gözden geçirme gereği duyuyor. CFO’ların %42’si denetim komiteleri ve yönetim kurullarının veri güvenliği ve gizliliğine ilişkin kurumsal raporlamadan daha fazla bilgi talep ettiğini ifade ediyor. CFO’ların üçte ikisinden fazlası, düzenlemelerdeki değişikliklere ilişkin risklerin kurumsal raporlamalara dâhil edildiğini dile getiriyor. Bununla birlikte araştırmaya katılan CFO’ların büyük bir çoğunluğu (%85) risk ve düzenlemelere uygunluk konularında denetim komiteleri ve yönetim kurullarına gerçek zamanlı uyarılar iletildiğini söylüyor.