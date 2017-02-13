Carlson Rezidor Türkiye'de yeni atama

Dünyanın en büyük ve dinamik otel gruplarından Carlson Rezidor’un Türkiye’deki 13 farklı yatırımının dahil olduğu Bölge Pazarlama ve İletişim Müdürlüğü görevine Yeşim Doğukan getirildi.

Çalışma yaşamına 1995 yılında Clinique Marka ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak başlayan Yeşim Doğukan, kariyerine 2001 yılına kadar Crowne Plaza & Holiday Inn Otelleri Pazarlama İletişimi Müdürü olarak devam etti. Daha sonra Mynet’te görev yapan Doğukan, 2005 yılında Swissotel The Bosphorus’a geçiş yaparak on yıl boyunca markanın Türkiye’deki yeni otel açılışlarına destek oldu. Carlson Rezidor Grubu’na dahil olmadan önce Mandarin Oriental Bodrum’da Pazarlama ve Halkla ilişkiler stratejilerinin sorumluluğunu üstlendi.

İstanbul Üniversitesi mezunu olan Yeşim Doğukan, Şubat 2014’ten bu yana Özyeğin Üniversitesi Otel Yönetimi bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Aynı zamanda Uluslararası Reklamcılık Derneği (IAA) Türkiye Bölümü yönetim kurulu üyesi ve CTI sertifikalı yaşam koçudur.