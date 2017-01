CANKURTARAN TÜNELİ İKİ FİRMANIN İTİRAZINA TAKILDI

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Ömer Doğanay, iki firmanın çatışmasının bedelini Artvin halkı ve Karayollarının ödediğini belirterek, "Cankurtaran Tüneli'nin 2018'e sarkmadan 2017 yılı içinde bir an önce açılması gerekiyor." dedi.

Doğanay, Valilik Çoruh Toplantı Salonu'nda düzenlenen Artvin İl Koordinasyon Kurulu 2017 Yılı 1. Dönem Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kentte 2016 yılında 6,8 milyar lira bedelli 273 proje yürütüldüğünü ve bunlardan 96'sının tamamlandığını söyledi.

Yıl içinde çalışmalarına başlanan 156 projenin 2017 yılına devrettiğini ifade eden Doğanay, 17 projenin ihale aşamasında olduğunu, 4'üne ise henüz başlanmadığını sözlerine ekledi.

Doğanay, tahsis edilen 1,1 milyar lira ödeneğin yüzde 86'sının yani 919 milyon lirasının yıl sonu itibarıyla harcandığını anlatarak, "Ödeneğin yüzde 51,2'si baraj ve HES, yüzde 16,3'ü il ve devlet kara yolu, yüzde 11,5'i İl Özel İdaresi, yüzde 5,7'si enerji nakil hatları için tahsis edildi." diye konuştu.

Vali Doğanay, ödeneğin yüzde 3,6'sının eğitim, yüzde 2,6'sının yükseköğretim, yüzde 1,9'unun ormancılık ve milli parklar, yüzde 1,9'unun tarım ve hayvancılık, yüzde 5,3'ünün ise diğer sektörlerde uygulanan işlere tahsis edildiğini kaydetti.

KÖYDES projeleri kapsamında 2005-2016 yılları arasında Artvin'e 225 milyon lira ödenek tahsis edildiğine dikkati çeken Doğanay, "Bu ödenek ile köylerimizde başta yol, su ve altyapı hizmetleri olmak üzere 2 bin 436 proje uygulanmaya alınarak başarıyla tamamlandı. Köylerimizin ihtiyacı olan hizmetlerin ifasına yönelik çalışmalara etkin ve verimli şekilde 2017 yılında da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Cankurtaran Tüneli Projesi

Karayolları 10. Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Şirin ise Artvin'in 603 kilometre kara yolu ağına sahip olduğunu, kentte devam eden en önemli projenin Cankurtaran Tüneli Projesi olduğunu söyledi. Şirin, bu yol ağının yüzde 66'sının sathi kaplama, yüzde 17'sinin de bitümlü sıcak karışım kaplama şeklinde dağılım gösterdiğini dile getirerek, "Artvin 72 trafiğe açık tüneli ile Türkiye'de en fazla tüne sahip il konumundadır." dedi. Cankurtaran Tüneli bağlantı yolları kapsamındaki Hopa Borçka Devlet yolunun ikmal ihalesinin iki firmanın itirazı nedeniyle Kamu İhale Kurumu (KİK) sürecinde olduğunu ve yaklaşık 8 aydır sonuçlanamadığını anımsatan Şirin, şöyle devam etti: "Biz de bu sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz. Çünkü kamuoyun da yakından takip ettiği ve bir an önce açılmasını beklediği Cankurtaran Tüneli'nin açılması bu ihaleye bağlı. Bununla ilgili önümüzdeki hafta toplantı düzenlenecek ve konu görüşülecek. İhalenin iptal edilmesi ya da daha değişik nasıl bir formül bulunur, bunun için çözüm aranacak. Cankurtaran Tüneli Projesi teşkilatımızın vizyon projelerinden biri. Biz de bir an önce her şeyi ile bitirip hizmete sunmak istiyoruz. Hedefimiz en geç 2017 yılının sonu itibarıyla Cankurtaran Tünelini hizmete açmak ancak KİK süreci uzarsa 2018'e de sarkabilir."

Vali Doğanay da konuya ilişkin, iki firmanın çatışmasının bedelini Artvin halkı ve Karayollarının ödediğini belirterek, "Bu duruma bir son verilmeli. Cankurtaran Tüneli'nin 2018'e sarkmadan 2017 yılı içinde bir an önce açılması gerekiyor. Sürecin 2018'e sarkmasına izin verilmemeli, buna müsaade etmeyeceğiz. Böyle bir şey olamaz, artık dayanma gücümüz kalmadı." diye konuştu.

Toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin sunumunun ardından sona erdi.

