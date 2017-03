ÇALIK HOLDİNG'E GLOBAL BUSİNESS EXCELLENCE ÖDÜLÜ

Enerji, inşaat, madencilik, tekstil, finans ve telekom sektörlerinde faaliyet gösteren ve 17 ülkede 21 bin’i aşkın kişiye istihdam sağlayan Çalık Holding, stratejik Holding’e dönüşüm yolculuğunda çalışma anlayışını “3D” yani “Değer, Dayanışma, Dönüşüm” olarak belirledi. Bu kapsamda projelendirilen çalışan markası, Grup içerisindeki uzun çalışma süreleri ve her yıl yapılan Çalışan Bağlılığı Anketi sonuçlarının Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşmesi dolayısıyla “Çalık’ın Gülümseyen Yüzleri” olarak hayat buldu.



Grubun Türkiye ve farklı ülkelerde görevli çalışanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen lansmanıyla, 2016 Global Business Excellence Awards İK Girişimi kategorisinde, ödül alan proje “Çalık’ın Gülümseyen Yüzleri” oldu. Devam iletişimi kapsamında Grubun iç iletişim etkinlikleri ve İnsan Kaynakları projeleri “Çalık’ın Gülümseyen Yüzleri” adıyla sürdürülüyor.



Ödülle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Çalık Holding İnsan Kaynakları Direktörü İzzetiye Keçeci; “Biz çok farklı coğrafyalarda çalışan, çok sesli, çok büyük bir aileyiz. Bizi birbirimize bağlayan ise hiç kuşkusuz kurumsal değerlerimizden taviz vermeden karşılıklı, saygı ve hoşgörü içinde, gönülden, aile ortamı sıcaklığında çalışıyor olmamız. Ofiste, şantiyede nerede olursak olalım tüm paydaşlarımızdan; çalışanlarımızın iletişimi, samimiyeti, gülümseyen yüzleri ve iş yapış şekillerine dair olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ailemize yeni katılan arkadaşlarımız da sıcak ve samimi duygularla karşılandıkları için çalışma ortamına hızlıca adapte oluyorlar, kurum kültürünü benimsiyorlar. Bu nedenle Çalık’ın Gülümseyen Yüzleri’nin bizleri çok iyi anlatan bir çalışan markası olduğuna ve tüm çalışanlarımızın “Çalık’ın Gülümseyen Yüzleri”markasının bir temsilcisi olduğuna inanıyoruz” dedi.



En İyi İK Girişimi kategorisinde ödül kazanan Çalık Holding ile ilgili görüşlerini bildiren Global Business Excellence Awards jüri heyeti ise; “Çalık Holding’in kendisini büyük bir aile olarak görmesi ve bunu içeride yaşatması çok doğru bir yaklaşım. Holding, çalışanlarının firmanın gelecekteki performansının garantisi olduğunun farkında. Bu anlayışla Çalık Holding, çalışanlarının yer aldığı ve Holding’in faaliyet gösterdiği beş ülkede yayınlanan harika bir filmi de içeren, “Çalık’ın Gülümseyen Yüzleri” mottosuyla bir multimedya İK marka kampanyası başlattı. Ödüllü bir çalışan markası ve motive olmuş, mutlu kadrolar oluşturduğu için Çalık Holding’i tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu. Global Business Excellence Awards, bağımsız ve uzman bir jüri ile mali sonuçlar, inovasyon, müşteri, çalışan, yatırımcı ve toplum faydalarına odaklanarak her kategori ve sektörde katı kriterlere uyan firmalar arasından seçim yapıyor.



Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Global Business Excellence Awards kapsamında bir ödül kazanılması, işin kalitesiyle ilgili önemli bir gösterge. Prestijli olmalarından ötürü bu ödüllere dünyanın dört bir yanından büyük çok uluslu şirketler, kamu kurumlarından dinamik ve yenilikçi KOBİ’lere kadar birçok başvuru gerçekleştiriliyor. Kazananların ortak noktası, yaptıkları işlerde gerçekten mükemmel olmaları… Çalık Holding de Global Business Excellence Awards kapsamında bir ödül kazanarak bunu kanıtladı.



Global Business Excellence Awards Ödülleri Hakkında

Global Business Excellence Awards, dünyanın tüm ülkelerinden bütün özel, kamu ve üçüncü sektör kurum ve kuruluşlarına açıktır. Global Business Excellence Awards ödüllerine başvurmak için bir firmanın global alanda faaliyet göstermesi gerekmiyor. Başvuru sahipleri, aynı ülkeden diğer kurum ve kuruluşlarla yarışıyor. Her sene son başvuru tarihi üç ayda bir Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım’ın son iş günü olmak üzere, dört dönem bulunuyor ve her dönemin kazananları on iki ay boyunca bu unvana sahip oluyor.