BUTTİM, BURSA’NIN EN BÜYÜK TİCARET MERKEZİ

Hizmete girmesinden bu yana yaklaşık 20 yılı geride bırakan Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM), 2017 yılı Ocak ayında seçilen yeni yönetimi ile tekstilin diğer alanlarında olduğu gibi ev tekstilinde de Bursa’nın vitrini haline getirme hedefi doğrultusunda çalışmalara başladı.

Yaklaşık 2 bin ofisin yanı sıra, üç farklı salonu ve 500 kişi kapasiteli kültür merkeziyle dev bir iş kompleksi durumunda olan BUTTİM, çarşı, plaza ve kültür merkezi olmak üzere üç farklı bölümden oluşuyor.



Bin adedi tekstil firması olmak üzere yüzde 90 doluluk oranı bulunan ve 6 bin kişiye istihdam sağlayan BUTTİM’de, döşemelik kumaştan perdeye her türlü ürünün en kalitelisi uygun fiyatla bulunabiliyor. Toptan ticaretin yanı sıra, perakende satışın da yapıldığı BUTTİM, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), TÜYAP Bursa, Uludağ İhracatçı Birlikleri, yerel belediyeler gibi kurumlarla da yakın işbirliği içinde olmayı sürdürüyor. BUTTİM Yönetimi, ilk somut adımı BTSO işbirliğiyle 25 ülkeden ev tekstili konusunda yabancı alım heyetini ağırlayarak attı. İlk icraatlarından biri de BUTTİM 2. El Açık Oto Pazarı’nı açmak oldu. Oto pazarından elde edilecek gelir, BUTTİM’in geliştirilmesi ve güzelleştirmesi için kaynak oluşturacak.

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN NABZI BUTTİM’DE ATIYOR

BUTTİM, moda ve trendlerini belirleyen ürünlerin sergilendiği 365 gün açık bir fuar alanı niteliği taşıması sebebiyle sektörde iç ve dış ticaretin nabzının attığı yer olarak kabul ediliyor.

BUTTİM’in özellikle ev tekstili sektöründe Bursa’nın kalbi konumunda olduğuna dikkat çeken Başkan Ali Tiryaki, “Yerli ve yabancı müşteriler, ev tekstili sektöründeki son gelişmelerin sergilendiği, trend ve modaya yön veren ürünleri BUTTİM’de kümelenmiş halde bulabiliyor. Bu özelliğiyle BUTTİM, her zaman açık bir fuar alanı gibi” dedi.

Yönetim Kurulu olarak BUTTİM’i, ev tekstilinde gerek yurtiçi, gerekse yurtdışında tanınan bir marka yapmak için çalıştıklarını kaydeden Tiryaki, tekstil makinaları ve tekstil kimyasalları gibi yan sektörleri de barındıran BUTTİM’in, Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul Caddesi düzenlemeleri ve tramvay projesi ile perakende ticaret için de avantajlı konuma geleceğini söyledi.

Yaklaşık 2 bin işyerinin bulunduğu BUTTİM’de, döşemelik kumaş, perde ve aksesuarları, elyaf-iplik, baskı-boya-apre, yatak/uyku grubu ve mutfak grubu firmalarının yanında, bunlara hizmet veren banka, çay ocakları, berber, terzi, lostra salonu, PTT bürosu, büfe, gibi tesislerin genel fonksiyonları ile ilgili yerler ve sosyal donatı alanları yer alıyor.

Basın Bülteni