Bursa'da çalıntı kumaş operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'nın Gürsu ilçesindeki bir tekstil fabrikasından 170 metre uzunluğunda kumaş çaldığı iddiasıyla yakalanan 4 kişiden ikisi tutuklandı.

Kumlukalan Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan görevli, sayım yaptıkları sırada yaklaşık 170 bin metre uzunluğunda ve piyasa değeri 1 milyon lira olan kumaşların yerinde olmadığını fark ederek, durumu Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, yaptığı çalışma sonunda işten ayrılan H.C'nin mesai saatleri dışındaki çeşitli zamanlarda fabrikaya gelip Ö.G'ye ait nakliye aracına yükledikleri kumaşları, bir dönem aynı fabrikada işçi olarak çalışan T.E. aracılığıyla ikinci el kumaş alım satımı yapan Ö.T'ye satıldığını tespit etti.

Jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda olayla ilgili H.C, Ö.G, T.E. ve Ö.T'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C. ile T.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Ö.G. ile Ö.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Haber Ajansı