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Budapeste' de Kıbrıs Türk günü

18 Eylül 2017 Pazartesi 12:59
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Kıbrıs Türk El Sanatları - Koza'nın Mucizesi Sergisi

Budapeste' de Kıbrıs Türk günü
KKTC Budapeşte Temsilciliğinin geleneksel hale getirdiği  ''Kıbrıs Türk Kültür Günü''  etkinliği kapsamında düzenlediği ''Kıbrıs Türk El Sanatları - Koza'nın Mucizesi'' isimli el işi sergisi KKTC Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu'nun eşleri Sayın Oya Ertuğruloğlu Hanımefendi tarafından Pinter Galeri'de açılmıştır.
Açılış seremonisine, TC Budapeşte Büyükelçisi Sayın Şakir Fakılı ve Eşleri Behiye Fakılı Hanımefendi, dost ve kardeş ülkelerin Budapeşte Büyükelçileri ile diplomatik misyon temsilcileri, Dışişleri Bakanlığımıza bağlı Tanıtma Dairesi Müdürü Sayın Fatma Demirel, Kıbrıs Türk El İşlemelerini Araştırma ve Yaşatma Derneği yöneticileri ile TC Budapeşte Büyükelçiliği mensupları yanısıra Türk ve Macar vatandaşları da iştirak etmiştir.
Acilista, KKTC tanıtım görselleri ile KKTC kültürümüne ait geleneksel müzikler eşliğinde bir resepsiyon verilerek, açılan etkinlikte bir de anı defteri konuklar tarafından imzalanmıştır.

Vizy Andras ve Fadil Basar da Serginin Konuklari arasinda
Macaristan'nin en ünlü sunucu ve sovmeni olan Vizy Andras da Kibris El Sanatlari - koza'nin Mucizesi Sergisini gezenler arasindaydi. Vizy Andras sergilenen eserleri cok begendigini, bu serginin Budapeste'de acilmasinda, KKTC Temsilcisi Sayin Selda Hanim'a emeklerinden dolayi  cok minnettar oldugunu belirtti. 2016 yilinda yakin dostu Fadil Basar'la Türkiye'ye gittigini, en kisa zamanda Kibris'i da görmek istedigini belirtti.
DTIK Avrupa Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve MÜSIAD Macaristan Temsilcisi Fadil Basar da geleneksel hale gelen ''Kıbrıs Türk Kültür Günü''  münasebetiyle Macarlarin Kibrisi daha yakindan tanima firsati yakaladiklarini, bulun neticesinde ise en kisa zamanda görmek istediklerini belirterek, basarili calismalarindan dolayi Selda Hanim'i ve Hakan Bey'i tebrik ettiklerini söyledi.
KKTC Macaristan Temsilcisi Selda Hanim'in son yillarda Kibris ve Kibris ürünlerinin Macaristan'da tanitimi, icin basarili organizasyonlara imza attigini, bunun da güzel sonuclarinin alindigini söyledi. 



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