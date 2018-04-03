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Bu penguen temizlik yaparken soyuyor

Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET, Google Play'de bulunan ve Android telefon veya tablet kullanıcılarını hedef alan ilginç bir dolandırıcılık tekniğine karşı uyarıyor. “Pingu Cleans Up” (Pingu Temizler) adıyla yüklenen oyun, ücretsiz görünmesine karşın 5.49 Euro haftalık bedel isteyerek abonelik dolandırıcılığı gerçekleştiriyor. Bu hile, kullanıcıların dikkatsizliğini hedef alıyor ve Google Play hesaplarındaki kredi kartı bilgilerinden faydalanmaya odaklanıyor.

Bu penguen temizlik yaparken soyuyor

Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET, Google Play'de bulunan ve Android telefon veya tablet kullanıcılarını hedef alan ilginç bir dolandırıcılık tekniğine karşı uyarıyor. “Pingu Cleans Up” (Pingu Temizler) adıyla yüklenen oyun, ücretsiz görünmesine karşın 5.49 Euro haftalık bedel isteyerek abonelik dolandırıcılığı gerçekleştiriyor. Bu hile, kullanıcıların dikkatsizliğini hedef alıyor ve Google Play hesaplarındaki kredi kartı bilgilerinden faydalanmaya odaklanıyor.

03 Nisan 2018 Salı 12:50
6419 Okunma
Bu penguen temizlik yaparken soyuyor

“Pingu Cleans Up” (Pingu Temizler) adlı oyunda, çöp torbalarının atık alanlarına atılarak, dünyanın kurtarılması amaçlanıyor. Oyun ilk olarak 8 Şubat 2018 tarihinde Google Play'e yüklendi ve ESET'in bunu Google'a bildirmesinden önce 50 bin ila 100 bin kez kullanıcılar tarafından indirildi.

Dolandırıcılık nasıl işliyor?
Çalıştırıldıktan sonra uygulama, kullanıcıların oyun karakterlerini üç adımda belirlemelerini sağlıyor. İlk iki adımda istenilen özelliği seçmek için, kullanıcıların ön planda görünen bir pencere üzerinde “onayla” butonuna basmaları gerekir.Üçüncü adımda, kayıtlı kredi kartı bilgilerine sahip kullanıcılar, önceki iki örnekle benzer şekilde bir pencere görüyorlar. Ancak “onayla” butonu, “abone ol” butonu ile değiştiriliyor. “Abone ol” düğmesine tıklamak, kurbanların hesaplarına kayıtlı karttan 5.49 Euro tahsil edilmesiyle sonuçlanıyor. Ödeme, kullanıcı uygulama üzerinden aboneliği iptal edinceye kadar haftalık olarak tekrarlanıyor. Daha doğrusu tekrarlanıyordu, çünkü abonelikler, uygulamanın Google Play Store'dan kaldırılmasıyla otomatik olarak iptal edildi.

Nasıl güvenli kalınır?
“Pingu Cleans Up” gibi örneklerde, kullanıcıların sinsi abonelik penceresi görünmeden önce birkaç önemli işarete dikkat etmelerinde fayda var:

Google Play'de ücretsiz olarak listelenmesine rağmen, çalıştırılmasının hemen ardından ödeme isteği gelmesi, Google Play'deki olumsuz değerlendirmeler ve yorumlar.

Bunun gibi dolandırıcılıklardan korunmak için, her zaman beklenmedik uyarılara dikkat edin ve bu tür istekleri onaylamadan önce iki kez düşünün. Bir uygulamayı yüklemeden önce, değerlendirmelerini ve yorumlarını kontrol ettiğinizden emin olun. Çocuklarınızın cihazınıza oyun yükleyip oynamalarına izin veriyorsanız, bu amaçla kredi kartı bilgileri kayıtlı olmayan ayrı bir hesap oluşturmanız önerilir. Son olarak, güvenilir bir mobil güvenlik çözümü Android cihazınızı güncel tehditlerden korumanıza yardımcı olacaktır.

Son Güncelleme: 03.04.2018 12:54
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