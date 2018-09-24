Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
98456
ALTIN
239.666
DOLAR
6.2099
STERLİN
8.1616
EURO
7.3058
banner287

Btrfly ve Garanti'den uçak yolcularına özel işbirliği

Lounge deneyimini daha genis bir kitleye sunmak mottosuyla hayata geçirilen "btrfly" uygulaması; uçak yolcularının havaalanlarında sosyalleşmesini sağlarken aynı zamanda markalar tarafından sunulan ayrıcalıklardan da faydalanmalarına olanak tanıyor. Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş ile gerçekleştirilen işbirliğiyle; btrfly uygulamasını kullanan American Express Card ve American Express Gold sahiplerine Türkiye’deki 4 havalimanında geçerli olmak üzere yurt dışı uçuşları öncesinde 60 TL ikram ve seçili havalimanı restoranlarında ise %35 indirim ayrıcalığı sunuluyor.

Btrfly ve Garanti'den uçak yolcularına özel işbirliği

Lounge deneyimini daha genis bir kitleye sunmak mottosuyla hayata geçirilen "btrfly" uygulaması; uçak yolcularının havaalanlarında sosyalleşmesini sağlarken aynı zamanda markalar tarafından sunulan ayrıcalıklardan da faydalanmalarına olanak tanıyor. Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş ile gerçekleştirilen işbirliğiyle; btrfly uygulamasını kullanan American Express Card ve American Express Gold sahiplerine Türkiye’deki 4 havalimanında geçerli olmak üzere yurt dışı uçuşları öncesinde 60 TL ikram ve seçili havalimanı restoranlarında ise %35 indirim ayrıcalığı sunuluyor.

24 Eylül 2018 Pazartesi 11:29
7436 Okunma
Btrfly ve Garanti'den uçak yolcularına özel işbirliği

İngiltere ve Kanada’da yaşayan Türk girişimciler tarafından geliştirilen, dünya üzerinde 18 bin aktif kullanıcıya ulaşan “btrfly”; yolcuların havaalanında geçirdikleri boş saatleri iş ağlarını genişleterek değerlendirmelerini sağlıyor.


American Express Müşterilerine “Smart Lounge” Ayrıcalığı

“btrfly” uygulaması içerisinde işbirliği yapılan markalar ile oluşturulan “Smart Lounge” konsepti ise sunduğu özel ayrıcalıklarla uçak yolculuğunu daha zevkli hale getirmeyi amaçlıyor. “Smart Lounge” üyeliği bulunan kullanıcılar havalimanlarındaki restoranları kullanarak indirim ve ikramlardan faydalanırken kişiye özel bir seyahat ve lounge deneyimi yaşıyorlar. Teknolojisi ve yenilikçi ürün yaklaşımıyla müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş ile yeni bir işbirliğine imza attıklarını belirten btrfly CEO’su Cenk Gürz: “Smart Lounge konseptini, havalimanı ayrıcalıklarını daha geniş bir kitleye sunmak amacı ile geliştirdik. Bu doğrultuda teknolojiyi yakından takip eden Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş ile işbirliği yaptık. American Express Card ve American Express Gold sahiplerine uygulamamız üzerinden, BTA tarafından işletilen İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum havalimanlarında (Cakes&Bakes, Tadında Anadolu, Greenport, Tickerdaze, Bomonti, Brewmark) 12 restaurantta toplam 15 menüde %35 indirim imkanı ve Atatürk havalimanı dış hatlarda yer alan Carluccio’s restorantta geçerli 60 TL ikram sunacağız. Ayrıcalık ve ikramlarımızı hızlı bir şekilde arttıracağız. American Express sahipleri Garanti Bankası tarafından kendilerine gönderilen kodu btrfly uygulaması üzerinden girip bu ayrıcalıklara sahip olabilecekler.” dedi. ,

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mercedes-Benz Türk, Van’daki yıldız kızlarıyla buluştu
Mercedes-Benz Türk, Van’daki yıldız kızlarıyla buluştu
Google’da en çok yeni dizi sezonunu aradık
Google’da en çok yeni dizi sezonunu aradık
Lise öğrencilerinin uçağı, hayallerine uçtu
Lise öğrencilerinin uçağı, hayallerine uçtu
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim