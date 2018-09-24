Btrfly ve Garanti'den uçak yolcularına özel işbirliği

İngiltere ve Kanada’da yaşayan Türk girişimciler tarafından geliştirilen, dünya üzerinde 18 bin aktif kullanıcıya ulaşan “btrfly”; yolcuların havaalanında geçirdikleri boş saatleri iş ağlarını genişleterek değerlendirmelerini sağlıyor.



American Express Müşterilerine “Smart Lounge” Ayrıcalığı

“btrfly” uygulaması içerisinde işbirliği yapılan markalar ile oluşturulan “Smart Lounge” konsepti ise sunduğu özel ayrıcalıklarla uçak yolculuğunu daha zevkli hale getirmeyi amaçlıyor. “Smart Lounge” üyeliği bulunan kullanıcılar havalimanlarındaki restoranları kullanarak indirim ve ikramlardan faydalanırken kişiye özel bir seyahat ve lounge deneyimi yaşıyorlar. Teknolojisi ve yenilikçi ürün yaklaşımıyla müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş ile yeni bir işbirliğine imza attıklarını belirten btrfly CEO’su Cenk Gürz: “Smart Lounge konseptini, havalimanı ayrıcalıklarını daha geniş bir kitleye sunmak amacı ile geliştirdik. Bu doğrultuda teknolojiyi yakından takip eden Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş ile işbirliği yaptık. American Express Card ve American Express Gold sahiplerine uygulamamız üzerinden, BTA tarafından işletilen İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum havalimanlarında (Cakes&Bakes, Tadında Anadolu, Greenport, Tickerdaze, Bomonti, Brewmark) 12 restaurantta toplam 15 menüde %35 indirim imkanı ve Atatürk havalimanı dış hatlarda yer alan Carluccio’s restorantta geçerli 60 TL ikram sunacağız. Ayrıcalık ve ikramlarımızı hızlı bir şekilde arttıracağız. American Express sahipleri Garanti Bankası tarafından kendilerine gönderilen kodu btrfly uygulaması üzerinden girip bu ayrıcalıklara sahip olabilecekler.” dedi. ,