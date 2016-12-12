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BP Otogaz’da yeni yıl fırsatı

12 Aralık 2016 Pazartesi 11:40
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BP’nin otogaz kampanyasında 12 Aralık 2016 – 12 Ocak 2017 tarihleri arasında BP’den 150 TL’lik otogaz alanlar, tüm yakıt alımlarında 10 TL’lik hediye yakıt kazanıyor.

BP Otogaz'da yeni yıl fırsatı
BP’nin 12 Aralık 2016 - 12 Ocak 2017 tarihleri arasında geçerli otogaz kampanyası çerçevesinde müşteriler, kampanyaya katılan BP Club üyesi istasyonlarından yapacakları 150 TL ve üzeri otogaz alımlarında 10 TL yakıt hediye kazanıyor.  BP istasyonlarından BP Club kartlarını kullanarak 150TL ve üzeri otogaz alımı yapan müşterilerin, kampanyadan faydalanmak için LPG yazıp bir boşluk bırakarak 16 haneli BP Club kart numarasını yazıp bir boşluk bırakarak aracın plakasını yazıp 2802’ye kısa mesaj (SMS) gönderilmesi yeterli olacak. (Örnek SMS: LPG 7723644531681962 34ABC34). Kampanya süresince yapılacak otogaz alımlarının toplam tutarı 150TL’ye ulaştığında ilgili karta 10 TL değerinde BP Club puan otomatik olarak yüklenecek. Kazanılan indirim, 12 Şubat 2017 tarihine kadar BP Club üyesi BP istasyonlarından yapılacak otogaz ve akaryakıt alımında harcanabilecek.
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