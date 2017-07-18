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Boğulmak üzere olan çocuğu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

18 Temmuz 2017 Salı 18:01
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Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtaran genç, akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Boğulmak üzere olan çocuğu kurtarmak isterken hayatını kaybetti
ORDU (AA) - Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtaran genç, akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Ünye ilçesinin Uzunkum mevkisinde denize giren Neslihan Keles (9) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Aynı bölgede yüzen Onur Korkmaz (22) durumu fark ederek Keles'i suyun üzerine çıkarttı.

Küçük kız, çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya ulaştırıldı ancak bu sırada Korkmaz akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi ekipleri, Korkmaz'a yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından ulaştı.

Onur Korkmaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Boğulma tehlikesi geçiren çocuğun ise Ünye Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

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