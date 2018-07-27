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"BİZE TEHDİT SÖKMEZ"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ABD'li Rahip Brunson gerilimi ile ilgili konuştu: ABD ucuz tehdit lisanını artık bırakmalı. Bize tehdit sökmez.

"BİZE TEHDİT SÖKMEZ"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ABD'li Rahip Brunson gerilimi ile ilgili konuştu: ABD ucuz tehdit lisanını artık bırakmalı. Bize tehdit sökmez.

27 Temmuz 2018 Cuma 14:58
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"BİZE TEHDİT SÖKMEZ"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın açıklamalarından satırbaşları:

Bu millete tehdit sökmez. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devleti, Türkiye ile ilişkilerini uzun vadede geliştirmeyi arz ediyorsa bu tehdit dilinden vazgeçmesi lazım.

Türkiye'yi tehdit etmeden önce Türkiye'de bir 15 Temmuz darbe girişiminin olduğunu ve bu girişimin de faili olan FETÖ'nün Amerika'da elini kolunu sallayarak hiçbir kısıtlamaya tabii olmadan muhafaza edildiğini de unutmamalıdır.

Amerika bir hukuk devletiyse Türkiye de bir hukuk devletidir. Dolayısıyla hukukun kararına saygı göstermek durumundadır.

Bizim tavsiyemiz artık bu ucuz tehdit lisanını Amerika'nın bırakması ve Türk halkının güvenini nasıl kazanacak, 15 Temmuz'dan sonra bunun yollarına bakması gerekir.

milliyet

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