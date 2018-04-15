BİOTA’DAN ‘YÜZDE 100 TERMAL SU İÇERİKLİ' İNOVASYON…

Deriyi güzelleştirirken tedavi etmeyi amaçlayan dermokozmetik ürünleri, tüm dünyada kozmetik pazarının yükselen yıldızı konumunda bulunuyor. Biota Laboratuvarları, Türkiye’nin zengin mineral içeriğine sahip termal su kaynaklarını ilk kez şampuan kategorisinde dermokozmetik alana taşıdı. Bolu Göynük ve Bursa Osmangazi olmak üzere dünyanın mineral zengini iki farklı içerikteki termal sularından saç ve cilt sorunlarına çözüm getiren Biota, üç ayrı dermokozmetik şampuanı Türkiye ile eşzamanlı olarak dünya pazarına sundu.

Ülkemizin termal imkanı ve kaynaklarını yaklaşık üç yıl boyunca, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zeki Karagülle ve Biota Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Türkoğlu liderliğinde araştıran Biota, yerli termal su içeriğiyle geliştirilmiş dermokozmetik ürünlerini tüketicileriyle buluşturuyor. İlk etapta Bioxcin Aqua Thermal serisiyle; kepek, yoğun kepek ve hassas saç derisi problemlerine çözüm sunan Biota, ilerleyen dönemde termal su içeriğini tüm formülasyonlarının etkisini güçlendirmek için kullanacak.

Cihat Dündar: “Ülkemizde termal su ilk kez dermokozmetik içerik olarak kullanıldı”

Termal suyun ülkemizde ilk kez dermokozmetik bir içerik olarak kullanılmasının Türkiye ekonomisine sağlayacağı katma değerin anlatıldığı ve geliştirilen yenilikçi ürünlerin tanıtıldığı bir toplantı düzenlendi. Termal su cenneti Bursa’da yapılan toplantıda bir konuşma yapan Biota Laboratuvarları Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Dündar, “Ülkemizin termal su kaynakları, Biota’nın ürettiği inovatif ürünlerle ilk kez dermokozmetik ürünler içerisinde kullanılmaya başlandı” dedi.

Biota’nın, günümüz dünyasında giderek artış gösteren akne, leke ve atopik dermatit gibi dermotolojik problemlere de termal su içeriğiyle zenginleştirilmiş çözümler sunmayı amaçladığını belirten Cihat Dündar, bu ürünlerin sadece ülkemizdeki eczanelerle sınırlı olmadığını, ihracat yaptıkları 60 ülkede de tüketicilerle buluştuğunu söyledi. Dündar, “Saç dökülmesi karşıtı ürünlerindeki pazar liderliğini, geliştireceği tüm dermotolojik ürünler için de hedefleyen Biota, bunun için uzmanı olduğu bitkisel içerikli çözümleri, termal su içeriğiyle birleştirerek daha etkin çözümler sunma amacındadır” diye konuştu.

Türkiye Avrupa’nın birinci sırada termal su zengini ülkesi

Türkiye’nin jeotermal kaynaklarının zenginliği ve potansiyeli bakımından Avrupa’nın birinci, dünyanın ise ilk yedi ülkesinden biri olduğunu belirten Cihat Dündar, MTA verilerine göre de ülkemizde 1.500 civarında doğal termal su kaynağı bulunduğunu söyledi. Türkiye’nin bu yerel ve zengin termal su kaynaklarını kullanarak dünya çapında başarı kazanacak dermokozmetik ürünler üretme hedeflerini anlatan Cihat Dündar, sözlerine şöyle devam etti:

“Kaynağında duran termal suyu, sağlıklı cilt ve saçlara sahip olmak isteyen tüketicilerimiz için günlük hayatımıza kattık, ekonomik değere dönüştürdük ve dünyaya ihraç edeceğimiz yenilikçi bir ürün haline getirdik. Türkiye olarak bu alana ilk defa adım atıyor, yatırım yapıyoruz. Bugün iç pazarla birlikte global bir marka olarak 60’dan fazla ülkeye yaptığımız ihracat, distribütörlük anlaşması ve yatırımlarla ülkemizi dermokozmetik alanında bölgemizin merkez üssü konumuna taşımayı hedefliyoruz.”

Türkiye’nin kozmetik pazar hacmi 8 milyar TL

Dünyada kozmetik pazarı yaklaşık 500 milyar dolarlık bir büyüklükteyken, ülkemizde sadece 8 milyar TL’lik bir hacme sahip olduğuna dikkati çeken Cihat Dündar, “Bu açıdan baktığımızda ülkemizdeki kozmetik pazarının çok yüksek bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu pazarın yaklaşık yüzde 10’luk kısmı dermokozmetik ürünlerden oluşmaktadır. Pazarın yaklaşık yüzde 70’i de dünyada hiç örneği olmayacak şekilde yabancı markaların elinde bulunmaktadır” diye konuştu.