Bioderma'dan ABCDerm Firming Cream

Anneler için geliştirilen ilk ABCDerm ürünü olma özelliğini taşıyan ABCDerm Firming Cream, doğum sonrası ciltte meydana gelen elastikiyet kaybının giderilmesine, kolajen ve elastin liflerin sentezinin artırılmasına ve cildin yeniden şekillendirilmesine destek oluyor.ABCDerm Firming Cream, formülünde bulunan bitkisel özlü içerikler ile cildi destekleyen liflerin korunmasına da yardımcı oluyor. Gliserin ise cildi derinlemesine nemlendiriyor.



Ürünün yağsız ve kremsi dokusu, kolay emilim sağlıyor, paraben içermiyor ve kullanım sonrası ciltte ferah bir etki bırakıyor. Düzenli olarak kullanılan ürün, 1 ay gibi kısa bir sürede ciltte yarattığı farkı ortaya koyuyor.



Hangi bölgelerde, nasıl kullanılır?

Bel, karın, kalça ve basen bölgesine günde 2 defa yukarıya doğru dairesel hareketlerle masaj yapılarak kullanılıyor.

