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Billur Tuz Avrupa tuz üreticileri birliği’ne üye oldu

12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:41
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EuSalt - European Salt Producers’Association (Avrupa Tuz Üreticileri Birliği)’nin Brüksel’de yapılan Genel Kurulunda üyeliğe kabul edilen Türkiye’nin lider tuz üreticisi Billur Tuz, birliğin 25. üyesi oldu. Billur Tuz 53 yıldır kalite, çevre ve hijyene verdiği önem ile toplumsal bilinçlendirme ve katkı çalışmaları ile üyeliğe hak kazandı.

Billur Tuz Avrupa tuz üreticileri birliği'ne üye oldu
Avrupa’daki en büyük tuz üreticilerini çatısı altında toplayan EuSalt - European Salt Producers’Association’ın (Avrupa Tuz Üreticileri Birliği) Billur Tuz’u üyeliğe kabul etti. Türkiye’de tuz deyince akla gelen ilk marka olan Billur Tuz, Brüksel’de yapılan Genel Kurul’da, tuz sektörünün uluslararası temsilcisi olan Avrupa Tuz Üreticileri Birliği’nin 25. üyesi oldu. EuSalt tuz sektöründe kaliteli üretim, enerji ve kaynak verimliliği, biyoçeşitliliğin korunması dahil olmak üzere birçok alanda en iyi uygulamaları teşvik etmenin yanında toplumsal bilinç ve farkındalık kazandırmak için kuruldu.

Türkiye'nin ilk ve en büyük rafine tuz fabrikası Billur Tuz’un 53 yıldır kalite, çevre ve hijyene özen göstererek, yüksek kapasite ile üretim yaptığını vurgulayan Billur Tuz Genel Müdürü Mutlu Mermer, Avrupa Tuz Üreticileri Birliği’nin üyeliğine kabul edilmekten gurur duyduklarını ifade etti. Mermer; “EuSalt - European Salt Producers’Association’a üye olmak için gerekli tüm kriterleri taşıdığımız için Brüksel’de yapılan Genel Kurul’da üyeliğe kabul edildik. Tuz endüstrisinin en önemli kuruluşlarından olan böyle bir uluslararası birliğe üye olmak hem şirketimiz hem ülkemiz açısından büyük önem taşıyor. Türkiye’yi böyle bir platformda temsil edeceğimiz için büyük gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.
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