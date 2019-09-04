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Bilgi Üniversitesi resmen satıldı!

Laureate International bünyesinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Can Holding'e satıldığı resmen açıklandı. Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu akademik ve idari kadrolarda bir değişiklik olmayacağı söyledi.

Bilgi Üniversitesi resmen satıldı!

Laureate International bünyesinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Can Holding'e satıldığı resmen açıklandı. Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu akademik ve idari kadrolarda bir değişiklik olmayacağı söyledi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:53
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Bilgi Üniversitesi resmen satıldı!

Laureate International Universities bünyesinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesiresmen satıldı. Üniversiteyi Can Holding aldı. Anlaşma tutarının 90 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu satışın ardından Sözcü’den Can Mumay’a konuştu.

‘CAN AİLESİ DESTEKÇİLERİMİZ ARASINA KATILDI’

Vakıf’tan yapılan açıklamada, “1994 yılında kurulan Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'na yeni destekçilerimiz katılmıştır. Bu doğrultuda Can Ailesi, vakfımızın destekçileri arasındaki yerini almıştır” ifadeleri kullanıldı.

Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu akademik ve idari kadrolarda bir değişiklik olmayacağının altını çizerken açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"Bilime ve eğitime destek vermek, üniversite eğitimine yeni bir soluk getirmek amacıyla, 1994 yılında kurulan Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'na yeni destekçilerimiz katılmıştır. Bu doğrultuda Can Ailesi, vakfımızın destekçileri arasındaki yerini almıştır. Destekçi katılımlarının, gerek vakfımızı gerekse vakfımız tarafından kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni olumlu yönde etkilediğini geçmişimiz bize göstermektedir.

‘AKADEMİK KADROLARDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK’

Üniversitemizin mevcut yönetimi ile akademik ve idari kadroları bir değişiklik olmaksızın görevine devam ederken; Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı başta olmak üzere diğer tüm uluslararası iş birlikleri de büyüyerek sürecektir.

Üniversitemiz dün olduğu gibi bugün de eğitim yolculuğuna “Okul için değil, yaşam için öğrenme” ilkesiyle devam etmektedir. Yeni dönemde de öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve idari kadromuzla birlikte ülkemiz eğitim hayatına sağlayacağımız katkıların artacağına inancımız tamdır."

Son Güncelleme: 04.09.2019 18:03
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