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Bilecik'te orman yangını

18 Eylül 2017 Pazartesi 17:34
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Pazaryeri ilçesinde çıkan ve 2 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik'te orman yangını
BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Küçükelmalı Köyü Tozlu Konak bölgesinde meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu Orman İşletme Şefliğine ve jandarmaya bildirdi. 

Yangını söndürme çalışmalarına orman, itfaiye ekipleri ve jandarma ile vatandaşlar katıldı. Yanan bölgenin dik olması nedeniyle ekipler zor anlar yaşadı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterin müdahale ettiği yangın 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Orman ve itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına başlarken, yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. 

Kaymakam Bayram Sağır, helikopterin, ekiplerin ve jandarmanın erken müdahalesi ile yangının kısa sürede büyümeden söndürüldüğünü dile getirdi. 

Anadolu Haber Ajansı
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