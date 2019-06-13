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Berko İlaç’tan Batmanlı çocuklara kütüphane

Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Berat Beran ve eşi Muazzez Beran, Batman’da bir kütüphane kurulmasına vesile oldu. Sosyal sorumluluk konusu öncelikleri arasında yer alan Berko İlaç, Batman’daki çocukları kitaplarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Berko İlaç’tan Batmanlı çocuklara kütüphane

Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Berat Beran ve eşi Muazzez Beran, Batman’da bir kütüphane kurulmasına vesile oldu. Sosyal sorumluluk konusu öncelikleri arasında yer alan Berko İlaç, Batman’daki çocukları kitaplarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:06
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Berko İlaç’tan Batmanlı çocuklara kütüphane

Topluma katkı sağlayan projeler üreten Berko İlaç, bu yaklaşımından yola çıkarak Batman İMKB Belde İlkokulu’na bir kütüphane kazandırdı. Berko İlaç ve KAHEV Derneği aracılığıyla hayata geçirilen kütüphane, Batmanlı çocukları kitaplarla buluşturdu.

Sanayici kimliğinin yanı sıra edebiyata ve okumaya verdiği değerle de adından sıkça söz ettiren Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Berat Beran’ın, kaleme aldığı altı tane kitabı bulunuyor. Okumaya verdiği değeri her fırsatta vurgulayan Ecz. Beran, hayata geçirdiği kütüphane ile bu değeri bir kez daha ortaya koydu. 

On Binlerce Kitap Gönderildi

Berko İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Berat Beran kitaplarını, başta eczacılar ve doktorlar olmak üzere sağlık sektörü paydaşlarına gönderiyor. Ecz. Berat Beran’ın, ilaç sanayisindeki başarılarının yanı sıra, “Henek” ve “Henek II” adında iki mizah kitabı, “Güle Güle Sevgili Arkadaşım” adında bir romanı, “Asmin” ve “Asmin 2” adında iki şiir kitabı bulunuyor. Ecz. Beran, yakın zamanda “Nenem, Babam ve Ben” isimli biyografisini kaleme aldı.

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