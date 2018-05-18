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Berdan Cıvata konmak fuarında!

40 yıllık deneyimini mega projelere ve ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere yoğunlaştıran Berdan Cıvata modern teknoloji için Anadolu’nun üretim üssünde Konya 15. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Yan Sanayileri, Ekipmanları, Delme Teknolojileri, Malzemeler ve El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuarı’na stant kurarak katıldı.

Berdan Cıvata konmak fuarında!

40 yıllık deneyimini mega projelere ve ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere yoğunlaştıran Berdan Cıvata modern teknoloji için Anadolu’nun üretim üssünde Konya 15. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Yan Sanayileri, Ekipmanları, Delme Teknolojileri, Malzemeler ve El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuarı’na stant kurarak katıldı.

18 Mayıs 2018 Cuma 10:39
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Berdan Cıvata konmak fuarında!

Mersin'den Avrupa ve dünyaya özel ve standart alt ve üst yapı malzemesi üreten Berdan Cıvata, yer aldığı 'dev projelerle' hedefini büyütürken Türkiye'deki bir çok fuarlarda da yerini alıyor.

Tarsus'tan dünyaya dev projelerin yapı taşını oluşturan ve çok sayıda başarıya imza atan Berdan Cıvata, Türkiye'nin KOBİ Başkenti Konya'da düzenlenen metal işleme sektörünün Anadolu'daki buluşmasına katıldı. Sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve yeni teknolojik ürünlerden haberdar olmak isteyen Berdan Cıvata, 02-04 Mayıs İstanbul 24.Uluslaraarası ICCI Çevre ve Enerji Konferans ve Fuar standından sonra,10-13 Mayıs tarihlerinde Konya Fuarı'nda da yerini aldı. Anadolu'nun üretim üssü ve Türkiye'nin KOBİ Başkenti Konya'da 15. kez düzenlenen fuarda yüzlerce marka, binlerce makine, malzeme, ekipman, donanım ve teknolojileri sergilendi. TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Konya 15. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Yan Sanayileri, Ekipmanları, Delme Teknolojileri, Malzemeler ve El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuarı’na geniş bir kadro ile katılan Berdan Cıvata ürünleri ile yine ilgi odağı oldu.

Her yıl olduğu gibi 2018 yılında da yüzlerce markanın, binlerce, makine, malzeme, ekipman, donanım ve teknolojilerinin sergileneceği fuar, sadece Konya ve bölgesine değil sektörün ihracat yaptığı ülkeler başta olmak üzere Balkanlar, Ortadoğu, Körfez ülke, Orta Asya Cumhuriyetleri ile kafkasya’ dan gelecek ziyaretçi ve alım heyetlerine ev sahipliği yaparak ülke ekonomisine de olumlu katkılar sağlayacaktır.

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