BAYRAKTAR: İNSANSIZ JET ÜRETECEĞİZ

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin basın lasmanına katıldı. Lansman sonunda basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Bayraktar, bundan sonra hedeflenen insansız hava aracını kapasitesinden bahsetti. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Son dönemde ülkemizde sınır dışı büyük operasyonlar oldu. Zeytin Dalı Harekatında yerli ve milli bu teknolojiyi biz geliştirmiyor olduğumuzda, dışarıda tedarik edemiyoruz. Tedarik etmeye kalktığımızda da büyük maliyetle tedarik ediyoruz. Bunun yanında sivil alanlarda da çok daha yayılı bir şekilde bu teknolojilerinin hepsini muhakkak bağımsız olabilmek için üretmemiz gerekiyor. Bu maksatla biz Türkiye Teknoloji Vakafımızı kurmuştuk. Bayraktar insansız hava aracı gibi Baykar gibi örneklerin sayılarını arttırmak maksadıyla. Bu festivalle de toplumsal çıktıyı hedefliyoruz. Toplumsal dip dalganın, havacılık yani teknolojinin en uçtaki sayılabilecek havacılık, uzay gibi alanlara bir anlamda gençlerimize aşı yaparak bu alanlara ilgilerinin artmasını coşkulu bir şekilde teknolojik gelişimin, teknoloji geliştirmenin önemini anlatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

“DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜK İŞLER YAPACAĞIZ”

Selçuk Bayraktar, "Biz kendi çapımızda 15 sene önce Bayraktar insansız hava araçlarıyla örnek yaşadık. Bir anlamda bir kıvılcım çakma. Bu kıvılcım tutuştu dünyada kendi sınıfında en ileri düzeyde diyebileceğimiz on binlerce saattir görev yapan insansız hava araçlarına dönüştü. Dünyadaki rakiplerinden en ileri seviyede hepsinden daha ileri düzeyde bir teknoloji geliştirebileceğini ülkemizin ki daha öncede havacılık dünyada da doğarken Nuri Demirağ'lar çok daha büyük işler başarmışlardı. Aslında bu mümkün, bu irade ortaya konuldu. Gençlerimizin önündeki engeller kaldırıldı. Dünya çapında çok büyük işler yapabileceğini biz görüyoruz. Bu anlamda festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda gençlerimiz dünyaya nisbetle çok önemli teknolojiler geliştirecek ve önemli girişimlerin inşallah önü açılmış olacak. Bugün otonom araçlardan bahsediliyor. Otomotivdeki en büyük devrimlerden. Bu 14 sene önce yapılan bir yarışma ile dünyada bu devrimin temelleri bir anlamda atılmış oldu. Bizim de düzenlediğimiz robot taksi gibi yarışmalarla, savaşan, İHA gibi yarışmalarla inşallah geleceğin trendi olan teknolojilerin tohumu ülkemizde milli ve yerli olarak geliştirilmesinin tohumları atılmış olacak" ifadelerini kullandı.

Bundan sonra yapılacak hedeflerle ilgili konuşan Bayraktar, "Şuanda kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğim insansız hava araçlarını yaptık. Bundan sonrada dünyanın kendi sınıfında en moderni diyebileceğimiz 4.5 ton ağırlığında 1.5 ton yük taşıma kapasitesine sahip bir insansız hava aracı. Dünyada sadece üç ülke böyle bir insansız hava araçlarını yapabiliyor. Onu geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Sonrasında da insansız jet çalışmamıza kısa bir süre sonra başlamayı düşüyoruz" diye konuştu.

TEKNOFEST İSTANBUL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Türkiye’nin millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefinde önemli rol oynayan kurumların paydaşlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin tanıtım toplantısı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, organizasyon paydaşı kurumların yöneticileri ve basın mensuplarının katılımlarıyla İGA İstanbul Yeni Havalimanı’nda yapıldı. 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleştirilecek festivalde; Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yanısıra; havacılık gösterileri, seminerler, uluslararası girişim zirvesi ve aktiviteler ziyaretçilerini bekliyor. Katılımın ücretsiz olduğu festivalde, teknoloji yarışmalarına son başvuru tarihi 1 Nisan 2018.

Festival kapsamında; Paraşüt, Solo Türk, Türk Yıldızları ve uluslararası profesyonel havacılık ekiplerinin gösterileri, seminerler, ödüllü teknoloji yarışmaları ve yerli teknoloji girişimlerinin yanı sıra uluslararası girişimlerin de yer alacağı Uluslararası Girişim Zirvesi düzenlenecek. Festivalin en önemli bölümünü ise, 12 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları oluşturucak. Yarışmacı takımlara, hazırlık sürecinde kendi projelerini geliştirmeleri için teknik malzeme ve ekipman desteği verilerek, gençlerin teknoloji geliştirmelerinin desteklenmesi hedefleniyor. Yarışmalara, ortaokul öğrencilerinden yüksek lisans mezunlarına uzanan geniş bir yaş grubunun başvuruları kabul ediliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak Türkiye’nin millî teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, toplumun genelinde millî teknoloji geliştirilmesinin önemi hakkında bir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Festival kapsamında düzenlenecek olan teknoloji yarışmaları ile, teknik bilgi ve becerilere sahip gençlerin kendi projelerini geliştirebilmelerini desteklemeyi hedeflediklerini belirten T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır ise TEKNOFEST İstanbul ile yüksek teknoloji geliştiren bu şirketlerin deneyim ve tecrübelerini gençlerle buluşturabildikleri bir platform oluşturduklarını belirtti. T3 Vakfı’nda DENEYAP Teknoloji Atölyeleri’nde farklı yaş gruplarına yönelik teknoloji eğitimleri düzenlediklerini ve T3 Girişim Merkezi’nde teknoloji girişimlerine destek verdiklerini anlatan Kacır, TEKNOFEST’in bu alandaki çalışmalara yeni bir ivme kazandıracağını söyledi.