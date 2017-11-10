Bayer Türk’ten Global Atama

Bayer Türk’te Genel Tedaviler ve Kadın Sağlığı İş Birimi Müdürü olarak görev yapan Bahadır Akar, Şirketin Radyoloji Bölümü Avrupa 2. Bölge Direktörü olarak atandı. Akar, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu- Kuzey Afrika, Güney & Orta Afrika ve Türkiye & İran bölgesindeki kısa ve uzun vadeli satış stratejileri, pazarlama, hizmet, yeni ürün lansmanları ve ruhsatlandırmadan sorumlu olacak. Bununla birlikte bölge özelinde stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması, hedeflere ulaşılması için alt yönetim ekibinin idaresi de Akar’ın görevleri arasında yer alacak. 1 Kasım 2017 itibarıyla yeni görevine başlayacak olan Akar, Bayer Avrupa Ticari İşlemler Başkanı Sven Schmidt’e raporlayacak.

Bayer Türk’te Genel Tedaviler ve Kadın Sağlığı Bölüm yöneticiliğini yürüten Akar, daha önce de şirketin Radyoloji Birimi’nin yöneticiliğini yürüttü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde lisans eğitimi alan Bahadır Akar, sonrasında West Virginia Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı. İlaç endüstrisinde 19 yıllık tecrübeye sahip olan Akar, Bayer ailesine 2005 yılında katılmıştır.

Basın Bülteni