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Başbakan'dan asgari ücret açıklaması

Bangladeş'in başkenti Dakka'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücretin ülkenin şartlarının göz önüne alınarak sonuçlanacağını ifade etti.

Başbakan'dan asgari ücret açıklaması

Bangladeş'in başkenti Dakka'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücretin ülkenin şartlarının göz önüne alınarak sonuçlanacağını ifade etti.

18 Aralık 2017 Pazartesi 11:19
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Başbakan'dan asgari ücret açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeş'in başkenti Dakka'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

"Uyum yasaları ile ilgili çalışmalar hazırlık düzeyinde devam ediyor" diyen Yıldırım, "Uzun bir süreden beri biz hükümet olarak hazırlıkları sürdürüyoruz. Bütçe görüşmelerinden sonra daha da hız kazanacaktır. Çalışmaların bir kısmının 2018 martından önce yasalaşma ihtiyacı var. Öncelikle bunları dikkate alarak uyum yasaları konusunda diğer partilerin görüşleri de önemli. Onlara da dikkat edeceğiz. Bu şekilde 2019'a giderken 2017 referandumu ile getirilen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin öngördüğü uyumu sağlayacak düzenlemeleri parlamentomuz gerçekleştirmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"Asgari ücret ülkenin şartları göz önüne alınarak sonuçlanacak"
Asgari ücret yeni sene girmeden önce işçi-işveren ve hükümet ilgili bakanlığımız arasında yapılan müzakerelerle belirleniyor. Bu noktada TÜRK-İŞ teklifini sundu, DİSK de teklifini sunacak daha sonra taraflar bir araya gelecekler, en uygun şekilde tarafları bakanlığımız bir araya getirecek. En iyi şartlardan ne gerekiyorsa bu rakam üzerinde mutabakata varılacak. Hükümetimiz yıllardan beri çalışanımıza asla enflasyonun altında bir ücret vermemiştir. Bu sefer de aynı şekilde makul olan, ülkenin şartlarını da dikkate alarak en uygun şekilde sonuçlandıracak. 

Taşerona kardoda yeni düzenleme
Yıldırım sözlerine şu şekilde devam etti:
"Taşeronların devlette daimi kadroya alınması ile ilgili çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Biz henüz daha içeriği nedir, kimler vardır, böyle bir açıklama yapmış değiliz. Birkaç gün sonra mesele net olarak ortaya çıkacaktır. Onun için şu anda söylenenlere itibar etmeyin."

Basın Bülteni

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