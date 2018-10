''Başarı için dünyaya ayak uydurmak gerekiyor''

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, mezuniyet töreninde profesyonellere hitap etti:

Sabancı Üniversitesi Profesyonel Yüksek Lisans Programları mezuniyet töreni 20 Ekim 2018, Cumartesi günü Sabancı Üniversitesi’nin Tuzla’daki kampüsünde yapıldı.

Sabancı Üniversitesi; Bilişim Teknolojileri, Enerji Teknolojileri ve Yönetimi, Veri Analitiği, Finans, Marka Pratiği, Yönetim, Profesyoneller İçin Yönetim, Yöneticiler İçin Yönetim (Executive MBA) programlarından 260 mezun verdi.

Mezuniyet töreninde konuşma yapan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi’nin 2001 yılında yapılan ilk mezuniyet törenine atıfta bulundu. İlk mezuniyet töreninin de yüksek lisans mezunları için düzenlendiğini dile getiren Güler Sabancı, o törende konuşma yapan Sabancı Üniversitesi Onursal Mütevelli Heyeti Başkanı Sakıp Sabancı ve Kurucu Rektör Tosun Terzioğlu’nu da andı.

Mezunlarımıza baktığımızda ilk mezuniyet töreninde verdiğimiz sözü yerine getirdiğimizi görüyorum

Sakıp Sabancı’nın “En büyük gücümüz eğitilmiş gençlerimizdir. Bir gün Ahmetler, Meraller, Kemaller önemli pozisyonlar almış, önemli umum müdürler olacaklar. Türk firmalarında ve yabancı firmalarda bayrağımızı, imajımızı dalgalandıracaklar. Üniversitemiz bu duygular içinde çalışacak. İyinin daha iyisini bulmak için ahdedecek” sözünü hatırlattı. Güler Sabancı, bugün Sabancı Üniversitesi’nin mezunlarına baktıklarında, ilk mezuniyet töreninde verdikleri sözü yerine getirdiklerini ve birlikte daha ileriye gitmek için büyük bir azimle çalışıldığını söyledi.

Güler Sabancı, “İyi bir eğitim, ‘insanı’ temel alır. Onu tüm yönleriyle geliştirir, bilgiyle donatır, daha iyiyi, mükemmeli aramaya yönlendirir. İyi bir eğitim, rekabette sizi önlere taşır; ilerlemenin itici gücü olur. Bugün burada bulunmanız, yaşamda iyi bir eğitim almaktan daha önemli pek az şey olduğunun farkında olduğunuzun göstergesidir” diyerek devam etti.

Teknolojinin mucizelerine ve acımasızlığına her gün tanık oluyoruz

Sabancı Üniversitesi mezunlarının dünyanın her yerinde geçerli yetkinlikler kazandığının altını çizen Güler Sabancı, “Siz insanlık tarihinin en hızlı dönüşümlerinden birinin yaşandığı bir dönemde mezun oluyorsunuz. Teknolojinin mucizelerine ve acımasızlığına her gün tanık oluyoruz. Teknoloji yaşamımızın her alanına nüfuz ediyor; yeni iş yapma biçimlerini ve yeni meslekleri beraberinde getiriyor. Yüksek lisans programlarımızın gelişimi ve zaman içinde eklenen bölümler bile (veri analitiği, enerji teknolojileri gibi) bu değişimin önemli bir göstergesi” dedi.

İş hayatında başarıyı yakalamak isteyen herkesin, bu yeni dünyaya ayak uydurması, hatta bir adım ötesini görebilmesi gerektiğine dikkat çeken Güler Sabancı, mezuniyetin kendini yenileme sürecinin önemli bir kilometre taşı olduğunu ancak burada tamamlanmadığının da altını çizdi.

40 yılın ardından, kodlama öğrenme fikri beni heyecanlandırıyor

Güler Sabancı “Siz genç nesil yöneticiler olarak, bugünden sonra da kendinizi ve kariyerinizi geliştirebilmeniz için; yeni yetkinliklerle ve donanımlarla kendinizi sürekli güncellemelisiniz. Bu yıl benim iş hayatımın 40. Yılı. Ama 40 yılın ardından, kodlama öğrenme fikri beni heyecanlandırıyor. Sizlerin de yenilikleri yakından takip etmenizi ve değişimlerin bir parçası olmak için heyecanınızı her zaman korumanızı dilerim” dedi.

Güler Sabancı’dan mezunlara tavsiyeler

Kendinizi tanımalı,

Önceliklerinizi iyi belirlemeli,

Yardım almaktan; akıl ve görüş almaktan çekinmemeli,

Zorlukları gelişim fırsatı olarak görmeli

Ve sebat etmelisiniz.

Ama hepsinden önemlisi de yaptığınız işi sevmelisiniz!

Çünkü unutmayın ki, ancak önemli olduğuna inanılarak ve tutkuyla gidilen bir yol sizi başarıya götürebilir.

Sabancı Üniversitesi Rektörü Zehra Sayers konuşmasında, “Sabancı Üniversitesi’nde en temel amaçlarımızın başında sürekli kendimizi yenilemek, öğrencilerimize en iyi öğrenim ortamını sunmak, araştırma ve diğer faaliyetlerimizle birikimimizin topluma geri dönüşünü sağlamaktır” dedi.

Sabancı Üniversitesi’nin Türkiye ve dünya sıralamalarındaki başarısından bahseden Zehra Sayers, Sabancı Üniversitesi’nin Times Higher Education 2019 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’na, Türkiye’den, ilk 400’den tek üniversite olduğunu söyledi. Zehra Sayers, Sabancı Üniversitesi’nin Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi’nde birinci olarak kalmayı başardığını sözlerine ekledi.

Zehra Sayers, 21. yüzyılın gereksinimlerinden bahsederken mezunları farklı kılan ve sahip olmaları gereken yetilerden de söz etti. 21. Yüzyılın; çevre ve iklim değişikliği, yapay zeka, nanoteknoloji, biyoteknoloji ve kuantum alanlarında gelişmelere sahne olacağını, bu gelişmelerin insan yaşamını hem olumlu hem de olumsuz olarak etkileyebileceğini ifade etti. Bu gelişmelerin; politika, ekonomi, finans, eğitim gibi alanlarda etkili olacağının da altını çizdi.

Zehra Sayers, 21. yüzyılın en önemli gereksinimlerini esneklik, sürekli öğrenme ve adaptasyon yeteneği ile fırsata çevirme olarak tanımladı.

Mezunlar adına, Profesyoneller İçin Yönetim Programı birincisi Çiğdem Altemir Carino ve Mezunlar Derneği adına Zeynep Bahar Çelik birer konuşma yaptılar. Tören, konuşmaların ardından diplomaların verilmesiyle son buldu.