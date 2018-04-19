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BANTBORU KÜRESEL GENİŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

Güçlü rekabetçi performansıyla 23 ülkeye ihracat gerçekleştiren, ürünleri dünyada üretilen 100 araçtan 4’ünde kullanılan, ülkemizin kendi alanındaki lider kuruluşu BANTBORU, stratejik ihracat pazarları arasında yer alan Almanya’da, sektörün en küresel buluşması Tube & Wire 2018 fuarına katıldı.

BANTBORU KÜRESEL GENİŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

Güçlü rekabetçi performansıyla 23 ülkeye ihracat gerçekleştiren, ürünleri dünyada üretilen 100 araçtan 4’ünde kullanılan, ülkemizin kendi alanındaki lider kuruluşu BANTBORU, stratejik ihracat pazarları arasında yer alan Almanya’da, sektörün en küresel buluşması Tube & Wire 2018 fuarına katıldı.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:45
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BANTBORU KÜRESEL GENİŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

Otomotiv ve dayanıklı tüketim ürünleri sektörlerinde önem taşıyan boru sistemlerinin dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri ve ülkemizin bu alandaki lider kuruluşu BANTBORU, küresel ayak izini genişletmeyi sürdürüyor.

BANTBORU, faaliyet gösterdiği pazarlardaki güçlü pozisyonunu korurken; küresel pazarda marka bilinirliğini ve markalı satışlarını artırma stratejisi kapsamında, stratejik hedef olarak belirlediği pazarlara odaklanmaya devam ediyor. BANTBORU, Almanya’nın Düsseldorf kentinde iki yılda bir düzenlenen ve sektörün en önemli küresel buluşması olarak kabul edilen Tube & Wire 2018 fuarına katıldı.

BANTBORU CEO’su Sinan Gider, şirketin uluslararası rekabet performansını şu sözlerle değerlendirdi: “Bugün dünyada üretilen her 100 otomobilden 4’ü, fren, debriyaj ve yakıt sistemleri gibi kritik noktalarda BANTBORU ürünleri taşıyor. Soğutma alanında da istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Asla taviz vermediğimiz kalitemizle birleştirdiğimiz, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran esnek iş yapış şeklimizle, kalite ve rekabetin en üst düzeyde önem taşıdığı bu iki endüstride, dünyanın önde gelen markalarının rekabetçi perfomanslarına katkı yapan katma değerli iş ortağı olarak konumlanıyoruz.”

Küresel markaların önemli projelerinde iş ortağı olarak yer aldıklarını söyleyen Sinan Gider, devamla şunları dile getirdi: “2016 yılı içerisinde Peugeot-Citroen grubunu direkt müşteri ağımıza kattık ve Almanya ofisimiz üzerinden sevkiyatlara başladık. Başta BMW, Mercedes ve ülkemizde Ford Otosan olmak üzere, otomotiv sektörünün lider kuruluşlarının projelerinde iş ortağı olarak birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca, 2017 içerisinde, Dünya’nın tanınmış firmalarından Brembo’nun yanı sıra, Audi ve Dacia gibi küresel markalarla ticari ilişkiye girmiş bulunuyoruz.Soğutma sektöründe ise Ar-Ge ekibimizle geliştirdiğimiz ürünler sayesinde BOSCH firmasını da müşteri portföyümüze ekledik. Devletimizin, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü oluşturan şirketleri desteklemek için oluşturduğu Turquality marka programı kapsamında desteğe uygun görülen kuruluşlar arasına girdik.”BANTBORU’nun ihracat gelirlerini son 10 yıl içerisinde 10 kat büyüttüğünü ifade eden Gider, “2017 yılında 15 Milyon Avronun biraz üzerinde gerçekleşen ihracatımızı, 2018 yılında 19 Milyon Avro düzeyine yaklaştırmayı hedefliyoruz. Bu pazarlar arasında yer alan Almanya’da, global üreticilerle güçlü bir şekilde rekabeti sürdürüyoruz ve daha da büyümeyi hedefliyoruz. 2013 yılında Almanya’nın Saarbrücken kentinde hayata geçirdiğimiz lojistik merkezimiz, bu ülkede ve Avrupa genelinde gücümüzü artırıyor” dedi.

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