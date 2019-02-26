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Bakliyatta tanzim satış Başladı

Bugünden itibaren bakliyat da yer almaya başladı.Tanzimde fiyatlar marketlerden yüzde 40 daha uygun.

Bakliyatta tanzim satış Başladı

Bugünden itibaren bakliyat da yer almaya başladı.Tanzimde fiyatlar marketlerden yüzde 40 daha uygun.

26 Şubat 2019 Salı 11:04
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Bakliyatta tanzim satış Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan tanzim satış noktalarında bakliyat satışları bugün başlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, tanzim satış noktalarında bakliyat ve elma satışı da yapacak. İstanbul ile eş zamanlı olarak Ankara'daki tanzim satış noktalarında domates, salatalık, soğan, patates, kabak, biber ve patlıcandan sonra nohut, yeşil mercimek ve pirinç gibi bakliyat çeşitleri de yer alacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) temin edilecek bakliyat ürünlerinde, nohut ve mercimek 2'şer kilogramlık, pirinç ise 5 kilogramlık paketler halinde satışa sunulacak. İlk kez satış noktalarındaki tezgâhlara çıkarılacak elma ise kilosu 3 liradan satılacak.

TOPTANCIDAN UYGUN

Tanzim satış noktalarında satışa sunulacak ürünler marketlere göre yaklaşık yüzde 40, toptan fiyatlara göre ise nohutta yüzde 30, yeşil mercimekte ise yüzde 20 daha ucuz olacak. 8-9 milimetrelik nohudun kilosu tanzimde 5.50 TL'den satılırken, marketlerde 7.25 TL, toptancılarda ise 8 TL. Tanzimde 4.50 TL'den satılan yeşil mercimeğin kilosu ise toptancılarda 5 ila 6 TL arasında değişirken, marketlerde 5.75 ila 6.45 TL arasında. Tanzimde 6 TL'den satılan Osmancık pirinç ise markette en ucuz 7.45 TL.

Son Güncelleme: 26.02.2019 11:22
Anahtar Kelimeler:
Tanzim SatışToprak Mahsulleri Ofisi
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