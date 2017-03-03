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Bahçe mobilyası seçiminin 5 temel püf noktası

03 Mart 2017 Cuma 11:10
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Bahar aylarına girdiğimiz şu günlerde bahçe mobilyaları için araştırma yapma zamanı geldi. Bahçeler, balkonlar, teraslar gibi açık hava mekanlarına renk ve prestij katacak, konforlu, fonksiyonel, dayanıklı ve aynı zamanda estetik mobilyaları seçebilmek için birçok farklı faktöre dikkat edilmesi gerekiyor. Teak ağacı, sentetik rattan ya da alüminyum gibi farklı malzemelerle üretilen birçok ürünün farklı işlevleri ve kendine has tercih edilme sebepleri bulunuyor.

Bahçe mobilyası seçiminin 5 temel püf noktası
Dış mekanda konforun ve şıklığın adresi L’unica’nın Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Ali Samantır, bahçe mobilyaları seçiminin 5 temel püf noktasını şöyle sıralıyor:

 

1-Dış ortam şartlarına dayanıklı, uzun ömürlü ürünler seçin

Öncelikle bahçe mobilyası seçerken dayanıklı ve uzun ömürlü bir ürün seçildiğinden emin olunması gerekiyor. Bahçe mobilyalarının kısa sürede deformasyona uğramaması, uzun yıllar boyunca formunu ve fonksiyonelliğini kaybetmeden kullanılabilmesi için seçilen ürünlerin dayanıklı ve kaliteli hammaddelerden üretilmiş olması şart. Mobilyayı oluşturan tüm materyallerin dış mekan için üretilmiş olması gerekiyor. Aksi takdirde kısa sürede paslanan, rengini ve formunu kaybeden bahçe mobilyaları hem harcanan paranın hem de bahçeyi dekore etmek için geçen zamanın çöpe gitmesi anlamına geliyor.

 

2-Kaliteli malzeme ve iyi işçilik önceliğiniz olsun

Zorlu hava koşullarına karşı yüksek direnç gösterebilen ve bakımı oldukça kolay olan sentetik rattan malzemeden üretilen bir bahçe mobilyası tercih edilirken, malzemenin iyi kalitede olduğundan ve doğru işlendiğinden emin olunmalı. Örgü detayları oluşturulurken uç bitimlerinin iyi gizlenmiş olması ve örgülerin gergin ve düzgün bir yapıda tamamlandırılmış olması önem taşıyor. Dört mevsim kullanılabilen, yüksek esnekliğe sahip ve gerilmeye karşı dayanıklı sentetik rattan mobilyalar, su ve yumuşak bir fırçayla silinmek suretiyle rahatlıkla temizlenebilme özelliğiyle de tercih sebebi.

 

3-A kalite teak ağacı kullanıldığından emin olun!

Doğadaki en sert ağaçlardan biri olan ve içeriğinde doğal olarak bulunan yağıyla birlikte en zorlu hava şartlarında bile yıpranmayan teak ağacı, öncelikli tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Çoğunlukla Endonezya’da üretilen teak ağacından imal edilmiş bahçe mobilyaları seçiminde bu ürünlerin devlet lisanslı ormanlardan kesildiğinden ve sadece A kalite ağaçların kullanıldığından emin olunması gerekli. Doğada nadir bulunan ve değerli bir ağaç olan teak ağacından yapılan bir bahçe mobilyası ürünü seçerken, aynı zamanda üründe kullanılan ağacın yaşı ve mobilyanın yapım şekli de dikkat edilmesi gereken diğer hususlardan biri. Uygun fırınlama yöntemleriyle kurutulan ve doğru makinalarla işlenen teak ağacı, en kaliteli bahçe mobilyalarına hayat verirken çok uzun yıllar yıpranma olmadan kullanılabiliyor.

 

4-Çok hafif olsun isterseniz alüminyum ürünlere bakın

Her türlü hava koşuluna karşı dayanıklı olan ve okside olmadığı için uzun yıllar rahatlıkla kullanılabilen alüminyum bahçe mobilyası, hafif olması ve bakımının kolay olması sebebiyle sıklıkla tercih ediliyor. Dış mekanlara uyum gösteren ve leke tutmayan yapısıyla da tercih sebebi olan alüminyum malzeme, sabunlu bir bezle silinip durulanmasının yeterli oluşu ile kolay bir bakım imkanı da sunuyor.

 

5-Konforlu tasarım, orta sert minder ve terletmeyen kumaş tercih edin

Bahçe mobilyasının konforlu olması sağlık açısından da çok önemli. Seçilen mobilyanın bel, sırt ve kas ağrılarına neden olmayacak nitelikte olması gerekiyor. Ayrıca bahçe mobilyalarında kullanılan minderlerin çok sert olmaması, mobilya ile uyum sağlamış olması ve terletmeyen özel kumaşlarla tasarlanmış olması da dikkat edilmesi önemli bir konu. Bahçenizin dekorasyonuna ve tarzınıza uygun konseptte mobilyalar için kumaşın rengini ve minderin sertliğini kendinizin belirleyebileceği markaları tercih edebilirsiniz.
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