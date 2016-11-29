Aytemiz Aracınızın Motorunu Optimum Yakıtları ile Koruyor

Yaptığı operasyonel iyileştirmelerle hizmet kalitesini her geçen gün artıran Aytemiz, yeni nesil Aytemiz Optimum Benzin ve Aytemiz Optimum Dizel yakıtlarıyla araçların motorunu koruma altına alıyor. Özel katkıları sayesinde çok daha verimli bir şekilde fayda sağlayan Aytemiz Optimum yakıtları, dizel ve benzinli araçların motorlarını koruyarak motordaki aşınmayı engelliyor. Hem benzinli hem de dizel araçlar için özel olarak geliştirilen Aytemiz Optimum yakıtları, daha hassas çalışma prensibine sahip olan yeni nesil araçların yanı sıra eski model araçlara da uygun hale getirildi.

Aytemiz Optimum yakıtlarının, Türkiye’nin trafik ve yol koşulları göz önünde bulundurularak geliştirildiğini söyleyen Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, araçların en kıymetli parçası olan motoru koruma altına aldıklarını söyledi. Aytemiz Optimum yakıtlarının, içeriğindeki katkılar sayesinde motordaki aşınmayı engelleyerek sürekli kullanımda motorun ömrünü uzattığına dikkat çeken Ahmet Eke, “Hedefimiz, Aytemiz istasyonlarından yakıt alma ayrıcalığını ilk kez yaşayacak olan müşterilerimizin, fark yaratan hizmetimizin yanı sıra; Aytemiz Optimum Yakıtları sayesinde ürünlerimizden de memnun kalmasını sağlamak” diye konuştu.