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Aygaz ‘ihracatın yıldızları ödülleri’nden iki ödülle birden döndü

Tüpgaz ve otogazda Türkiye’nin en çok tercih edilen ve en güvenilir markası Aygaz, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği “İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde” iki ödülün birden sahibi oldu. Aygaz, “Mineral Yakıtlar İhracatı” kategorisinde birincilik, “İhracatını En Çok Artıran” kategorisinde ise dördüncülük ödülüne layık görüldü.

Aygaz ‘ihracatın yıldızları ödülleri’nden iki ödülle birden döndü

Tüpgaz ve otogazda Türkiye’nin en çok tercih edilen ve en güvenilir markası Aygaz, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin düzenlediği “İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde” iki ödülün birden sahibi oldu. Aygaz, “Mineral Yakıtlar İhracatı” kategorisinde birincilik, “İhracatını En Çok Artıran” kategorisinde ise dördüncülük ödülüne layık görüldü.

10 Nisan 2018 Salı 16:41
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Aygaz ‘ihracatın yıldızları ödülleri’nden iki ödülle birden döndü

LPG sektörünün lider markası olan Aygaz, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) “İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde” iki ödüle birden layık görüldü.

Kimyanın farklı alt sektörlerinde faaliyet gösteren 10 binden fazla ihracatçı firmayı temsil eden İKMİB’in düzenlediği törende, en fazla ihracat yapan birlik üyeleri ödüllendirildi. 24 farklı kategoride 120 ödülün verildiği törende Türkiye’nin en çok tercih edilen ve en güvenilir otogaz ve tüpgaz markası Aygaz, “Mineral Yakıtlar İhracatı” kategorisinde birincilik, “İhracatını En Çok Artıran” kategorisinde dördüncülük ödüllerinin sahibi oldu.

Aygaz adına birincilik ödülünü Aygaz Tedarik Zinciri Direktörü Ayşe Abamor Bilgin, dördüncülük ödülünü ise Aygaz LPG Temin ve Ticaret Operasyon Uzmanı Serra Salt; Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz’den aldılar.

Son Güncelleme: 10.04.2018 16:49
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