AYD'nin "Söyleyeceklerimiz Var" toplantısı

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, AVM sektörünün sorunlarını çözüme kavuşturmak için ellerinden geleni yapacağını belirterek, "AVM'lerin sıkıntılarını biliyorum. ATO olarak yanınızdayız. Sektörün önünü açma adına alıcağınız kararları destekleme adına devletin gidilebilecek birimleri, bakanlıkları her neresi varsa beraber gideriz." dedi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) "Söyleyeceklerimiz Var" toplantılarının ilkini ATO'da gerçekleştirdi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, sektörün sıkıntılarını bildiğini belirterek, söz konusu toplantıda alınacak kararları uygulamada üstlerine düşen ne varsa yapmaya gayret edeceklerini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında en çok sıkıntıya girenlerden birinin AVM'ler olduğunu vurgulayan Baran, "Belki bu olay insanların alışveriş alışkanlıklarını ve belki de AVM'ye gitme sıklıklarını değiştirdi. O anlamda en çok sıkıntıyı siz yaşadınız. Tükiye çok genç bir nüfus, toplum çok müteşebbis. Yılmadık, üretime, istihdama, çalışmaya devam ediyoruz. Hiçbir şey bizi yolumuzdan alıkoyamaz." diye konuştu.

Baran, Türkiye'nin bu senin ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdüğünü hatırlatarak, dünyada Çin ve Hindistan'dan sonra en çok büyüyen üçüncü ülke olduğunu ancak yıl sonu hedefi olan 4,4'lük büyümeyi yakalamak için yılmadan gayretle devam edeceklerini ifade etti.

AYD Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Belgü de AVM sektörünün çok dinamik ve kısa zamanda çok yol almış bir sektör olduğunu belirterek sektörün son 20 yılda olağanüstü bir büyüme kaydettiğini söyledi.

AVM'lerin işlerinde 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra yüzde 70'lik bir düşüş olduğunu kaydeden Belgü, "Darbe girişiminden iki gün sonra bu oran yüzde 30'a düştü. Toplumun böyle bir tepki verme huyu var öyle görüyorum. Aradan bir hafta geçtikten sonra yüzde 10'lar seviyesine ulaştı ve sonrasında normal hale döndü." diye konuştu.

Belgü, AVM'lerin iki önemli sıkıntısına dikkati çekerek, "Birincisi, 2012 yılında Borçlar Kanunu'nda bazı maddeler 8 sene için ertelendi. Bu AVM ticari kiralama prensiblerine aykırı olan maddelerdi. Türkiye'de ne yazık ki konut kiralamayla ticari kiralamayı aynı kanun altında görüyoruz. Halbuki dünyanın her yerinde ticari kiralamanın farklı olarak irdelenmesi lazım. Çünkü, konutta devlet bireyi koruyacaktır. Ticari kiralamada ise iki basiretli tacir beraber otururlar karşılıklı karar verirler, bir sözleşme akdederler. Burada devletin müdahalesi ve yaptırımının olabildiği kadar az olması lazım." dedi.

Konuya ilişkin çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Belgü, "Önümüzdeki iki sene içerisindeki en büyük hedefimiz, en büyük idealimiz Borçlar Kanunu'ndaki konut kirasıyla ticari kirayı birbirinden ayırmak." ifadelerini kullandı.

Belgü, bir diğer önemli sorunun ise AVM'lerdeki genel giderlerin dağılımıyla ilgili olduğunu aktararak, "Ticaret Bakanlığı tarafından 2016'nın son iş günün de bir yönetmelik çıktı. Bu yönetmelik, dünyanın hiç bir yerinde olmadığı şekliyle, kimin ne kadar metrekaresi varsa bütün genel giderleri ona bölünerek hesaplanması üzerinde. Halbuki dünyada bu bir katsayıyla yapılır." bilgisini paylaştı.

Öte yandan toplantıda, Akademetre Research Company işbirliğiyle bu sene altıncısı yapılan ve nisan ayında İstanbul'da açıklanan AVM müşterisinin mercek altına alındığı Türkiye AVM Tüketici Algı Araştırması da Ankaralı AVM temsilcileriyle paylaşıldı.

Anadolu Haber Ajansı