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Aydın'da yangın: 1 ölü, 3 yaralı

24 Kasım 2016 Perşembe 12:34
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Efeler ilçesinde genelevde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın'da yangın: 1 ölü, 3 yaralı
AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde genelevde çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Ata Mahallesi'nde bulunan 2 numaralı genelevdeki 2 katlı evde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

H.D.V. (63) isimli kadın, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Tedavisi süren bir kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Haber Ajansı
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