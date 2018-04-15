Aydın Dinçer Yeniden İMİB Başkanı Seçildi

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nde üç başkan adayının yarıştığı başkanlık seçimleri tamamlandı. Toplam 385 İMİB üyesinin oy kullandığı seçimlerde yarışan adaylardan mevcut başkan Aydın Dinçer, 177 üyenin oyuyla yeniden İMİB Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Başkanlık için yarışan diğer adaylardan Ergün Efendioğlu 142 oy alırken, Mustafa Selçuk Çevik ise 65 oy aldı. Bir oy ise geçersiz sayıldı.

İMİB’de Seçimli Genel Kurul’a kadar görevde bulunan Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyelerce ibra edilirken, Birliğin 2018 yılı bütçesi de üyelerin oybirliğiyle kabul edildi.

Seçimlerle birlikte yeniden İMİB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Aydın Dinçer yaptığı açıklamada; “Dinamik bir sektörüz. Altı ay önce de demokrasiye uygun bir seçim yapmıştık. Bugün de yine bize yakışan, kavgasız gürültüsüz bir demokrasi şöleni yaşadık. Dayanışma, dostluk, birlik ve beraberlikle sektörümüzü daha da ileriye taşımaya kararlıyız. Seçimde destek veren tüm meslektaşlarımıza, üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.