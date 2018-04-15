Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
109604
ALTIN
177.379
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8434
EURO
5.0536

Aydın Dinçer Yeniden İMİB Başkanı Seçildi

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nde (İMİB) üç adayın yarıştığı başkanlık seçimi sonuçlandı. İstanbul Yenibosna’daki Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen 2017 yılına ilişkin Seçimli Genel Kurul’da Aydın Dinçer, İMİB Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Aydın Dinçer Yeniden İMİB Başkanı Seçildi

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nde (İMİB) üç adayın yarıştığı başkanlık seçimi sonuçlandı. İstanbul Yenibosna’daki Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen 2017 yılına ilişkin Seçimli Genel Kurul’da Aydın Dinçer, İMİB Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

15 Nisan 2018 Pazar 21:57
5217 Okunma
Aydın Dinçer Yeniden İMİB Başkanı Seçildi

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nde üç başkan adayının yarıştığı başkanlık seçimleri tamamlandı. Toplam 385 İMİB üyesinin oy kullandığı seçimlerde yarışan adaylardan mevcut başkan Aydın Dinçer, 177 üyenin oyuyla yeniden İMİB Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Başkanlık için yarışan diğer adaylardan Ergün Efendioğlu 142 oy alırken, Mustafa Selçuk Çevik ise 65 oy aldı. Bir oy ise geçersiz sayıldı.

İMİB’de Seçimli Genel Kurul’a kadar görevde bulunan Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyelerce ibra edilirken, Birliğin 2018 yılı bütçesi de üyelerin oybirliğiyle kabul edildi.

Seçimlerle birlikte yeniden İMİB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Aydın Dinçer yaptığı açıklamada; “Dinamik bir sektörüz. Altı ay önce de demokrasiye uygun bir seçim yapmıştık. Bugün de yine bize yakışan, kavgasız gürültüsüz bir demokrasi şöleni yaşadık. Dayanışma, dostluk, birlik ve beraberlikle sektörümüzü daha da ileriye taşımaya kararlıyız. Seçimde destek veren tüm meslektaşlarımıza, üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EVRENOL ARCHITECTS “TASARIM MERKEZİ” OLDU!
EVRENOL ARCHITECTS “TASARIM MERKEZİ” OLDU!
DOĞU GUTA HALKINA ACİL YARDIM
DOĞU GUTA HALKINA ACİL YARDIM
İTO’DA GÖREV BAŞKAN AVDAGİÇ’TE
İTO’DA GÖREV BAŞKAN AVDAGİÇ’TE

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim