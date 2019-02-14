AVRUPA SUNTAT’I ÇOK SEVDİ

Almanya’nın Mannheim kentinde 33 yıl önce Baklan kardeşlerin başlattığı ticari faaliyet bugün Almanya dahil Avrupa Birliği’nin hemen hemen her ülkesinde ürünlerini müşterisiyle buluşturan dev bir gıda grubu haline geldi. Anadolu güneşinde pişip olgunlaşan lezzetli Türk gıda ürünlerini Avrupa piyasasına sunan Suntat Europe, bugüne kadar hiçbir firmanın elde edemediği bir başarıyı yakaladı. Firma son bir yıl içerisinde ‘SUNTAT’ markalı Türk gıda ürünlerini Almanya pazarında 9 bin Alman marketi ve yine bu ülkede faaliyet sürdüren 22 bin etnik markette müşterisiyle buluşturdu. Suntat Europe Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Baklan, Ekovitrin’e verdiği özel röportajda, bu başarıyı nasıl yakaladıklarını ve firmanın geçmişten bugüne kaydettiği aşamaları anlattı.

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