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AVM ciro endeksi ocakta arttı

Enflasyondan arındırılmamış verilere göre ocak ayında AVM ciro endeksi yüzde 22,6 arttı. Bu dönemde en yüksek artış teknoloji kategorisinden gelirken, ziyaret sayısı endeksi de yüzde 3,8 büyüdü.

AVM ciro endeksi ocakta arttı

Enflasyondan arındırılmamış verilere göre ocak ayında AVM ciro endeksi yüzde 22,6 arttı. Bu dönemde en yüksek artış teknoloji kategorisinden gelirken, ziyaret sayısı endeksi de yüzde 3,8 büyüdü.

14 Mart 2018 Çarşamba 11:09
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AVM ciro endeksi ocakta arttı

AVM ciro endeksi ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre ve enflasyondan arındırılmadan hesaplandığında yüzde 22,6 artışla 244 puan oldu.

AVM'lerde kiralanabilir alan başına düşen cirolar ocakta İstanbul'da 1.097 TL, Anadolu'da 818 TL olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda kategori bazında en yüksek ciro artışı teknolojide yaşandı. Teknolojide artış enflasyondan arındırılmadan yüzde 41,7 oldu.

Geçtiğimiz yılın ocak ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki diğer kategori ciroları yüzde 25,6, giyim kategori ciroları yüzde 22,3, yiyecek içecek kategori ciroları yüzde 15,9, hipermarket kategori ciroları yüzde 13,1 ve ayakkabı kategori ciroları yüzde 6,2 artış kaydetti.

Ocak 2018 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile kıyaslandığında ziyaret sayısı endeksinde ise yüzde 3,8'lik artış yaşandığı gözlemlendi.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 14.03.2018 12:28
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