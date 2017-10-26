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AVCI-GÜCENMEZ ikilisi Peugeot 208 T16 R5 ile Portekiz’e hazırlanıyor

26 Ekim 2017 Perşembe 11:55
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Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 2018 yarış takvimine dahil edilen Marmaris Rallisi'ne, son özel etapta yaşadığı mekanik arızayla veda eden Peugeot Türkiye desteğinde Neo Motorspor adına Peugeot 208 T16 R5 ile yarışan Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez ikilisi, sezonu 17-18 Kasım tarihleri arasında Portekiz'de düzenlenecek olan Avrupa Ralli Kupası finaliyle noktalamaya hazırlanıyor.

AVCI-GÜCENMEZ ikilisi Peugeot 208 T16 R5 ile Portekiz'e hazırlanıyor
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2018 yarış takvimine dahil edilen ve Balkan Ralli Kupası'nın final yarışı olan Marmaris Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 20-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi.


20 Ekim Cuma akşamı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın start verdiği rallide, yerli ve yabancı 41 otomobil ve 82 sporcu mücadele etti. Kalabalık bir seyirci kitlesi tarafından heyecanla takip edilen rallide ekipler, iki gün boyunca 610 km yol kat ederek 13 özel etapta kozlarını paylaştılar. 


Rallinin ilk gününü 3. sırada tamamlayan Peugeot Türkiye destekli Neo Motorspor ekibi Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez ikinci gün şanssızdı. Rallinin son etabına ikinci sırada başlayan Avcı-Gücenmez ekibi Peugeot 208 T16 R5’te yaşadıkları mekanik problem nedeniyle finişe ulaşamadı. 


Avcı, yarıştan sonra yaptığı açıklamada Marmaris Rallisi'nde şanssız olduklarını ve motor arızası ile yarışa veda ettiklerini açıklarken, son üç yarışlarının biraz talihsiz geçtiğini ve ikisinden puansız ayrılarak şampiyonluk şanslarını yitirdiklerini belirtti. Bu nedenle 11-12 Kasım tarihlerindeki Kocaeli Rallisi’nde start alamayacak olan ekip, 17-18 Kasım'da Portekiz'de düzenlenecek olan Avrupa Ralli Kupası finaliyle sezonu noktalayacak. 


Balkan Ralli Kupası kapsamındaki Bulgaristan Rallisi’ni ikinci ve Sliven Rallisi’ni de birinci tamamlayarak finalde yarışmaya hak kazanan milli sporcular Yağız Avcı ve co-pilotu Bahadır Gücenmez bu rallide podyum yaparak sezonu tamamlamayı hedefliyor.

Basın Bülteni
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