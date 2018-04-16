Austrian post, kadın yöneticilerini üst yönetime hazırlıyor

Aras Kargo’nun yüzde 25 oranında ortağı olan, Avrupa’nın önde gelen lojistik şirketlerinden Austrian Post, kadın çalışanlarına kariyer geliştirme süreçlerinde destek olmaya devam ediyor. Austrian Post, kadın çalışanları için 2012’de uygulamaya koyduğu, 2013’te de ikinci defa gerçekleştirdği danışmanlık programlarının üçüncüsünü bu yıl Mart ayı içinde gerçekleştirilen ilk toplantıyla başlattı. Program dahilinde, çeşitli yönetici pozisyonlarında görev yapan 24 kadın, kapsamlı bir eğitim programı alma şansına sahip oldu.



Yüksek potansiyelleri daha da geliştirilecek

Seçilen 24 kadın yönetici, kapsamlı program boyunca, üst düzey danışmanlarla ve Austrian Post Yönetim Kurulu üyeleriyle tecrübe paylaşımında bulunmanın yanı sıra,çok sayıda atölye ve şirketlerarası ağ oluşturma toplantılarına katılma şansına sahip oldu. İş, sanayi, sanat ve siyaset dünyalarından önemli isimler danışman olarak programda yer alacak. Şirketin yeni Genel Merkez Binası Post am Rochus’ta başlayan programın bu seneki yürütücüsü Austrian Post Denetleme Kurulu Başkanı Edith Hlawati.