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Atlasglobal Air Serbia ile uçuş ağını genişletti

Geçtiğimiz aylarda Skytrax tarafından 4 yıldızla ödüllendirilen Türk havacılık sektörünün gururu Atlasglobal, Air Serbia ile ortak uçuş anlaşmasının kapsamını genişleterek uçuş yaptığı destinasyonlara üç şehir daha ekledi. 16 Mayıs 2018 itibarıyla başlayan seferlerle Atlasglobal yolcuları, Belgrad’ın yanı sıra Podgorica, Üsküp ve Tiran’a da yolculuk yapabilecek

Atlasglobal Air Serbia ile uçuş ağını genişletti

Geçtiğimiz aylarda Skytrax tarafından 4 yıldızla ödüllendirilen Türk havacılık sektörünün gururu Atlasglobal, Air Serbia ile ortak uçuş anlaşmasının kapsamını genişleterek uçuş yaptığı destinasyonlara üç şehir daha ekledi. 16 Mayıs 2018 itibarıyla başlayan seferlerle Atlasglobal yolcuları, Belgrad’ın yanı sıra Podgorica, Üsküp ve Tiran’a da yolculuk yapabilecek

25 Haziran 2018 Pazartesi 10:44
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Atlasglobal Air Serbia ile uçuş ağını genişletti

Geçtiğimiz aylarda Skytrax tarafından 4 yıldızla ödüllendirilen Türk havacılık sektörünün gururu Atlasglobal, hizmet kalitesini artırmak ve Türkiye’nin turizmdeki rekor hedefine destek vermek için çalışmalarına devam ediyor. Atlasglobal, Avrupa’da büyüme stratejisini kapsamında Air Serbia ile imzaladığı codeshare (ortak uçuş) anlaşmasının kapsamını genişletti. Codeshare anlaşması kapsamında, 15 Mart 2017 tarihinde günlük karşılıklı olarak başlayan İstanbul-Belgrad seferlerine Podgorica, Üsküp ve Tiran da eklendi. 16 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla başlayan seferler ile Atlasglobal yolcuları transit nokta olarak İstanbul ve Belgrad üzerinden Podgorica, Üsküp ve Tiran’a ulaşım sağlayabilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Atlasglobal Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan, “Atlasglobal olarak Türkiye’nin doğusuyla batısı arasında köprü oluşturma vizyonumuz çerçevesinde 2018 itibariyle 19 ülkede 48 destinasyona uçuş gerçekleştiren bir havayolu şirketi olduk. Yurtdışında özellikle Rusya ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) bölgelerine odaklanmış durumdayız. Avrupa’daki büyümemizi ortak uçuş anlaşmalarıyla sürdürmeye devam ediyoruz. Air France ve KLM ile yaptığımız anlaşma sonrasında Sırbistan Havayolları Air Serbia ile Belgrad’a gerçekleştirdiğimiz codeshare anlaşmasını genişletmiş olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kapsamı genişletilmiş yeni anlaşma sayesinde yolcularımıza İstanbul ve Belgrad üzerinden aktarmalı seferler ile daha fazla uçuş alternatifi sağlamış olacağız. Bundan sonraki süreçte de bir yandan organik büyümeyi sektör ortalamasının üzerinde devam ettirmeye, diğer yandan da iş birlikleri ile destinasyon sayımızı global anlamda genişletmeye odaklanacağız” dedi.

BDT SEFERLERİ ARTTI

Artan turist talebiyle seferlerinde Antalya ve Dalaman’a ağırlık verilmesine karar veren Atlasglobal, BDT şehirlerine yapılan haftalık sefer sayısını da artırdı. Diğer taraftan, Atlasglobal turizm sezonunda Avrupa’da Air France, KLM ve Air Serbia ile ortak (codeshare) uçuş yapılan Paris, Amsterdam ve Belgrad hatlarının yanı sıra Dusseldorf ve Londra uçuşları ile Tahran, Bağdat, Erbil, Cidde, Medine, Beyrut, Telaviv, Erivan, Kuveyt, Mikonos, Kıbrıs gibi uçuş noktalarına yapılan tarifeli seferlere ara vermeden devam ediyor.

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