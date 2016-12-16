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Ataşehir'de kitap şenliği

16 Aralık 2016 Cuma 13:06
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Şenlikte 100 bin kitap ve 160 yazar 100 bin öğrenci ile buluşuyor

Ataşehir'de kitap şenliği
İSTANBUL (AA) - Ataşehir Kaymakamlığı, vefatının 80. yılı dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy anısına kitap şenliği düzenledi.

Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde gerçekleştirilen etkinliğinin açılışına Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Muammer Yıldız'ın yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Ataşehir İlçe yöneticileri, yazarlar ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte Devlet Tiyatroları sanatçısı Hakan Güngör, tek kişilik "Ben Mehmet Akif Ersoy" adlı oyunu sergiledi.

160 yazarın ve 100 binin üzerinde kitabın okuyucularla buluşacağı şenliğin ilk gününe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Şenlik, 30 Aralık'a kadar, 09.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.




Anadolu Haber Ajansı
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