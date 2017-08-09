Assan Panel’den yapı sektöründe bir ilk

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Panel, Türkiye’deki 35 bayisini mali açıdan güçlendirmek amacıyla Sanal POS uygulamasını geliştirdi. İnternet üzerinden kullanılabilen ve kredi kartı ile ister bilgisayardan, ister cep telefonundan istenirse de tabletten online ödeme imkanı sağlayan yeni uygulama, bayilere kur sabitleme ve vadeli alım yapma avantajlarının yanı sıra kullanım dahilinde iskonto verilmesi gibi teşvik fırsatları da sunuyor. Assan Panel’in ERP sistemiyle entegre edilen uygulamayla bayiler https://assanpanel.tahsilat.com.tr/ adresi üzerinden, kendileri için özel tasarlanan ekranlar sayesinde anlık yaptıkları tahsilatları da izleyebiliyorlar. Sanal POS’u yapı sektöründe uygulayan ilk şirket olan Assan Panel, bu yönüyle de sektöre öncülük ediyor.

“Başarımızın arkasında bayi gücümüz var”

27 yıldır pazarın en önemli oyuncuları arasında yer aldıklarını belirten Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, bu başarıda en büyük payın bayilere ait olduğunu ifade etti. Geliştirdikleri Sanal POS uygulamasıyla, bayileri mali yönden güçlendirmenin yanı sıra onların büyüme süreçlerine de katkı sağlayacaklarını kaydeden İhsan Tolga Akar, “Günümüzde işletmelerin büyüme süreçlerinde önlerine çıkan en önemli sorun kredidir. Vadeli satış ile bir anlamda bayilerimize kredi imkânı da sunmuş oluyoruz. Bayilerimiz ayrıca yeni uygulamamız sayesinde dövize bağlı kalmadan TL ile alışveriş yaparak, kur riskini de azaltmış oluyor” dedi. Türkiye geneline yayılan bayi ağlarını kalite ve kapasite anlamında her daim güçlü kılmayı hedeflediklerini açıklayan İhsan Tolga Akar, “Bunu sağlamanın bir yolu da onları mali açıdan biraz olsa rahatlatabilmektir” dedi.

“Risksiz bir büyüme ortamı yaratmak istiyoruz”

Gelişen ve sürekli değişen piyasa koşullarında hedeflerinin iş ortaklarıyla birlikte risksiz bir şekilde büyümek olduğuna dikkat çeken İhsan Tolga Akar,“Gerek piyasa ve geleneksel ödeme koşullarındaki aksaklıkların nakit akışına olan etkisini yönetme hedefimiz, gerekse de geleneksel satış sürecinden çok daha kısa sürelerde alışveriş olanağı tanıma arzumuz farklı bir ödeme sistemini devreye almamızı gerekli kıldı” dedi. Sanal POS uygulamasıyla bayilere kur sabitleme ve taksitli alım yapma avantajı sağladıklarını açıklayan İhsan Tolga Akar, aynı zamanda kullanım dâhilinde iskonto verilmesi gibi benzersiz teşvik uygulamalarını da hayata geçirmiş olduklarını açıkladı.

“Uygulama nakit akışı sağlayacak”

Sanal Pos uygulamasının Assan Panel tarafında da ölçülebilir faydalar sağladığını kaydeden İhsan Tolga Akar, “Bu faydaları doğrudan nakit akışı yaratması, çek operasyonunun azalması, teminatsız alacak oranının azalması, müşteri portföyünün ve satışların artması, alacak tahsil süresinin iyileşmesi gibi başlıklar sayabiliriz . Sanal POS uygulamamız Kibar Holding grup şirketlerimiz tarafından da kabul görmüş ve uygulamaya alınmıştır” dedi. Gelişen teknolojiyle birlikte daha önce sektörde yapılmamış bir uygulama ile müşteri kanadında da fark yaratmayı hedeflediklerini bildiren İhsan Tolga Akar, “Sanal Pos ile yalnızca bayilerimiz değil nihai tüketicilerimiz de bir telefon kadar yakın olan online ödeme ağımız sayesinde nerede olursa olsunlar ödemelerini güvenli bir şekilde yapabiliyorlar” dedi.