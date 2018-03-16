Assan Hanil’e Taysad’dan eğitim ödülü

Otomotiv yan sanayinin önemli ana parça tedarikçilerinden olan Assan Hanil, Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından her yıl düzenlenen TAYSAD Başarı Ödülleri gecesinde “Eğitim” dalında ödül kazandı.

15 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen TAYSAD 40. Olağan Genel Kurul Toplantısı kapsamında dernek üyeleri arasında, “Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, İhracat, Eğitim ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk” alanlarında ilk 3 sırada yer alan firmalara TAYSAD Başarı Ödülü takdim edildi.

Gecede şirket adına ödülü alan Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, “Şirket olarak eğitim anlamında birçok çalışmaya imza atıyoruz. Mavi yakalı çalışanlarımızın sahada lider olmaları ve bu şekilde kendilerine gelişim alanları bulmaları adına Mavi Yaka Gelişim Akademisi’ni kurduk. Akademi açıldığından beri 391 katılımcıya 115 günde 25 bin 608 saat eğitim verdik. Akademi ilk mezunlarını verdi ve atamaları gerçekleştirdik. Aynı zamanda, üniversitelerle iş birlikleri kuruyoruz. Son olarak Bursa Teknik Üniversitesi’nde mühendislik fakültesi öğrencileri ile bir araya geldik. Genç mühendisleri sektörümüz ve sektörün beklentileri hakkında bilgilendirdik. Bu gece aldığımız bu ödülle de eğitim alanındaki başarılarımızın tescillenmesinden dolayı gurur duyuyorum” dedi.

Assan Hanil 2016 yılında da teknoloji geliştirmesi kapsamında ağırlık hafifletme, maliyet optimizasyonu ve kaliteyi arttırmaya yönelik yenilikçi projeleriyle TAYSAD Başarı Ödülleri gecesinde “Faydalı Model” dalında ödül kazanmıştı.