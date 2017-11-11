ASSAN ALÜMİNYUM YENİ YATIRIMLARIYLA ZİRVEYİ HEDEFLİYOR

Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Kibar Holding bünyesinde faaliyet gösteren yassı alüminyum sektörünün lider kuruluşu Assan Alüminyum, İş Ortakları Toplantısı’nı 24-27 Ekim tarihleri arasında Antalya’da Rixos Premium Belek Hotel’de gerçekleştirdi. Geniş katılım ile gerçekleşen etkinliğin ev sahipliğini ve açılış konuşmasını Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar yaptı. Kibar Holding CEO’su Dr. Tamer Saka’nın Hoşgeldiniz Konuşması’nı yaptığı toplantıda Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör ise pazarın ve şirketin geleceği konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda Assan Alüminyum’un yeni logosunun lansmanı yapıldı ve ilk olarak iş ortaklarına tanıtıldı.

Dijitalleşme Çağının Getirilerini Hızlı Bir Şekilde İş Alanlarımıza Entegre Etmemiz Gerekiyor

İlk iki gün yetkili satıcılarla yapılan toplantıların ardından, üçüncü gün programı tüm iş ortaklarının katılımıyla Ali Kibar’ın açılış konuşması ile başladı. Kibar Grubu’nun amiral gemisi olan Assan Alüminyum’un dünden bugüne geldiği noktayı ve bunda iş ortakları ile olan uzun süreli ilişkilerin önemine değinen Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “45 yıl öncesinde “Güven” üzerine kurduğumuz ilişkilerimiz bugün “Büyük Bir Aile” olmamıza vesile oldu. Bu uzun yolculuğumuzda, siz değerli paydaşlarımızla bugüne kadar yakaladığımız başarılarımızı sürdürülebilir kılmamız, karlı bir büyüme için tüm kaynaklarımızı etkin kullanmamız ve dijitalleşme çağının getirilerini hızlı bir şekilde iş alanlarımıza entegre etmemiz gereken bir döneme girmiş bulunmaktayız. Stratejilerimizi ve iddialarımızı, hedeflerimizden ödün vermeksizin hayata geçirebilmemiz ve iş sonuçlarına yansıtabilmemiz “Güvene Dayalı Birlikteliğimizin” bir sonucu olacaktır” dedi.

Yatırımlarla Pazardaki Rekabet Gücümüzü Korumaktayız

Ali Kibar ayrıca, “Ulaşımdan gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürün geliştirdiğimiz, Assan Alüminyum’da hem yeni hem de mevcut üretim içerisinde yaptığımız yatırımlarla pazardaki rekabet gücümüzü korumaktayız. Değişen piyasa koşullarına göre bizlerde hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şirketlerimizde yaptığımız çalışmalarda ve yatırımlarda Endüstri 4.0 trendlerine uyum sağlayacak yönlendirmeleri öncelikli yol haritamız içinde görüyoruz.” dedi.

“Rekabetin Her geçen Gün Arttığı Bir Dönem Yaşıyoruz”

Etkinlikte iş ortaklarına konuşan Kibar Holding CEO’su Dr. Tamer Saka ise iş hayatının hem gerekli, hem de kaçınılamaz bir parçası olan değişime vurgu yaptı. Çalışanlarının yaratıcı yenilikçi fikirlerini ortaya çıkarmak, ödüllendirmek ve başarı hikâyelerini grup şirketleriyle paylaşmak üzere Mavi Damla Ödülleri projesini hayata geçirdiklerini anlatan Tamer Saka, “Rekabetin her geçen gün arttığı bir dönem yaşıyoruz. Grubumuzu hedeflerine taşıyabilmek için stratejik önceliklerimiz doğrultusunda şirketlerimizi ileriye taşıyacak atılımları belirli bir plan çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda çalışanlarımızın yaratıcı yenilikçi yaklaşımlardaki başarılarının grup genelinde tanınması ve ödüllendirilmesi en önemli önceliklerimizdendir” dedi.





“Her Yıl Birçok Müşterimiz Tarafından Yılın Tedarikçisi Seçiliyoruz”

İş ortaklarına pazarın durumu hakkında bilgiler veren Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, Assan Alüminyum’un bugünü ve gelecek hedefleri konusunda da kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca markanın yeni logosu ve mottosunu iş ortaklarına tanıttı. “İstanbul Tuzla ve Kocaeli Dilovası tesislerimizde yassı alüminyum sektöründe yıllık 300 bin tona ulaşan kurulu kapasitesimizle Türkiye’nin lider yassı alüminyum üreticisi konumumuzu pekiştiriyoruz. Yine kısa bir sürede ulaşılacak olan 100 bin ton alüminyum folyo üretim kapasitesi ile ise Avrupa’nın ilk üç üreticisinden biriyiz. 1300’ü aşkın çalışanımızla siz değerli iş ortaklarımıza değer yaratmak ve size özel çözümler üretebilmek için çalışıyoruz. Temel marka değerlerimiz olan güvenilirlik, esneklik ve yenilikçilik ilkelerinden yola çıkıyoruz ve doğru yolda olduğumuzu her sene yenilediğimiz müşteri memnuniyeti anketlerinde sizler Assan Alüminyum’u Avrupa endüstriyel ortalamaların çok üstünde bir puana layık gördüğünüzde anlayabiliyoruz. Ar-Ge Merkezimiz’deki inovatif çalışmalarımızla, yaşam güvenliğine ve sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemle her geçen gün bayrağı daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Mottomuzda da belirttiğimiz gibi geleceği birlikte şekillendiriyoruz” dedi.

Sunumun ardından Assan Alüminyum iş ortakları konuk konuşması Dr. Murat Bilgili’yi dinlediler. Akşam Gala Yemeği sonrasında ise Burhan Öcal & Bosphorus Quintet ve Yonca Lodi’nin sahne performansları ile keyifli zaman geçirdiler.

Basın Bülteni