Artvin büyük Artvin fuarına hazırlanıyor

Artvin Valiliği ve Artvin Belediyesi organizasyonunda 8-14 Ağustos tarihleri arasında Çoruh Parkta yapılacak olan 2. Uluslararası Artvin Kültür Turizm ve Yöresel Ürünler Tanıtım Fuarı kapsamında yapılacak olan etkinliklerin demosu Artium Alışveriş Merkezi’nde (AVM) yapıldı.

AVM önünde yapılan silor yeme yarışmasına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilirken yarışmacıların hızlı silor yeme çabaları eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı. Demo yarışmalar,5 Ağustos’a kadar 17.00’da başlayacak olan; odun kesme, şarkı söyleme, halat çekme, eşler ve döner yeme yarışmaları ile devam edecek.

Fuar Organizatörü Murat Sancar AVM önünde yapılan demo yarışmalarda yaptığı açıklamada, Artvin’i, Büyük Artvin Fuarına hazırladıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“8-14 Aralıkta Çoruh Parkta gerçekleştireceğimiz Büyük Artvin Fuarı öncesi vatandaşlarımıza fuarda yapacağımız etkinlikleri kısa kısa tanıtarak fuar hakkında bilgilenmelerini sağlıyoruz. Bugün silor yarışmasında eğlenceli anlar yaşadık yarışmalarımız 5 Ağustos’a kadar AVM önünde devam edecek ve 8-14 Ağustosta Büyük Artvin Fuarında asıl yarışmalarımızı yaparak coşkuyu üst seviyelere taşıyacağız. 08. 08’de Hayde Artvin’e diyerek herkesi Çoruh Parka bekliyoruz.” dedi.

